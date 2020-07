La carlospacense Fernanda Moyano fue sobreseída en la causa del cannabis medicinal

Pasaron tres años hasta que la justicia decidió que fuera sobreseída la carlospacense Fernanda Moyano, quien se encontraba imputada en la causa judicial por comercialización de cannabis medicinal que se inició contra el doctor Carlos Laje. La mujer estuvo detenida siete meses (tres en la cárcel de Bouwer) por buscar algún tipo de tratamiento que aliviara el dolor de su hijo menor, quien tiene discapacidad visual. Ayer celebró el fallo junto a su familia en Villa Carlos Paz.

La causa comenzó en 2017 y tras haber recibido la noticia, Moyano (quien integra la Asociación Civil EmpoderAr) sostuvo: «Estuve 7 meses privada de mí libertad, lejos de mis hijos, de mí familia y mis compañeros. Pase 3 meses detenida en Bouwer y tras una huelga de hambre, por la que hasta el día de hoy enfrento problemas de salud conseguí que se me otorgue el derecho a la prisión domiciliaria, dado que mí hijo menor, es un niño con discapacidad. Estos años no han sido fáciles. Si bien estaba libre, esa libertad se veía amedrentada día a día. Hoy, y tras este fallo, puedo decir que tanto yo como mis compañeros somos LIBRES. Hoy la justicia empezó a reparar el daño inconmensurable que me produjo a mí y cada una de las personas que día a día buscan otras medicinas para sus hijos, hijas, familiares y amigos»

«El cannabis medicinal mejora la calidad de vida de miles de personas a lo largo y ancho del mundo, y los cultivadores terapéuticos no somos narcotraficantes, y de ese modo lo entendió hoy la Justicia Federal. Han sido 3 años duros, llenos de dolor y sufrimiento, pero han sido más fáciles de transitarlos gracias al amor y la solidaridad de las personas que pidieron Justicia, que marcharon, que gritaron y que me sostuvieron.Es momento de volver a sentirme libre, y de que la sociedad entera sepa que NO SOMOS NARCOS. El amor venció al odio, y la justicia a la persecución; expresó.