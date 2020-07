Nuevo ataque contra silo bolsas en el sur de Córdoba

Un nuevo hecho de vandalismo se registró en la provincia de Córdoba y, particularmente, en el sur del territorio provincial. Se trata de roturas de silo bolsas y roturas de bebidas, entre otros hechos repudiables en un campo alquilado por Federico Falco, productor de San Basilio.

El establecimiento «La Ilusión» está ubicado en cercanías de Coronel Moldes y este lunes 6 de julio se despertaron con la triste noticia. «En el campo está el empleado, el encargado del campo, pero tiene la vivienda un poco retirada. Nosotros llegamos al campo y nos encontramos con los silo bolsas rotos», comentó Federico Falco en diálogo con FM Samba.

«El campo está ubicado en Coronal Moldes y nos encontramos con los silo bolsas que son de picado de sorgo, un alimento para los animales. Uno abierto hasta la mitad y el otro con daños por la hacienda que la han soltado y han caminado por arriba de los silo bolsas», agregó el productor agropecuario de San Basilio.

En este contexto adverso, Falco destacó que no han registrado muerte de animales, pero que «el daño ya está hecho y es difícil que este alimento que se perdió tenga la calidad correcta».

Además, el productor describió otros daños producidos en el campo: «Han roto el flotante de la bebida de los animales. No es la primera vez que pasa, hubo hurto de animales. Y ahora no es fácil de que no te roben terneros. Hoy no nos han robado ningún ternero, pero podría haber pasado».

Falco agregó que las perdidas en los silo bolsas serían de hasta un 60%. En productor hizo hincapié en que tiene el deseo de «poder trabajar tranquilos».

«Es una clase de persona que no se que tienen en la cabeza para no dejar trabajar a los demás, nosotros no le hacemos daño a nadie. Es nuestra fuente de trabajo», remarcó Falco.

En relación a lo económico, el productor de San Basilio destacó que los daños no son importantes, pero que les genera «bronca e impotencia».