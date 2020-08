Denuncia que secuestraron su auto, fue a buscarlo al corralón y lo habían desmantelado

Un vecino de Carlos Paz denunció en las redes sociales que la Municipalidad le secuestró su vehículo porque estaba abandonado en una calle de Costa Azul y que cuando fue a retirarlo del corralón, se encontró con que había sido desmantelado. Desde el municipio, informaron que no se hizo todavía ninguna presentación formal y que llevan un registro de las condiciones en que ingresa cada uno de los rodados.

Maximiliano Quiñones es el propietario de un Citroën C4 que había quedado estacionado a metros de una estación de servicio en la calle Galileo porque sufrió desperfecto mecánico, como no estaba en la ciudad, los días pasaron y el vehículo seguía en el lugar. Fue entonces cuando los vecinos llamaron a la grúa municipal para que lo retirara y el auto terminó en corralón municipal.

El denunciante asegura que durante un tiempo, estuvo intentando ingresar al predio mientras iba juntando el dinero para pagar la multa de 35 mil pesos y acordar un plan de pago en cuotas que le permitiese retirarlo. Sin embargo, cuando finalmente fue autorizado a ingresar al corralón, se encontró con que había sido desarmado y le faltaba toda la parte electrónica.

«La Municipalidad me lo ha secuestrado, llevando al corralón municipal y en ese momento no contaba con el dinero para retirarlo. Una vez que junto ese dinero, me llegó al lugar y no me dejan ingresar para verlo. Aboné lo que me pidieron y cuando ingresé, me encuentro con que el auto ha sido carneado»; sostuvo Maximiliano, quien agregó: «Me faltan todas las cosas eléctricas, el auto estaba todo desarmado. Le sacaron el frente, las luces, la batería y toda la parte de la computadora. Estaba la cerradura forzada».

A través de un video que difundió en las redes sociales y envió a los medios de prensa, el vecino reclama una explicación y adelantó que iniciará acciones contra el municipio. Por su parte, voceros del área de Inspectoría Municipal sostuvieron que todavía no se radicó ninguna denuncia formal y explicaron el procedimiento que se lleva adelante ante un secuestro de rodado.

«Bajo ningún punto de vista se desarman los vehículos y motos secuestradas. Cuando se secuestra un vehículo por la razón que sea, se llena una planilla, se lo faja y se deja constancia de cómo se presenta el estado de vehículo. Queda fajado y no se toque a menos que haya una autorización de la jueza del Tribunal de Faltas con la presencia del propietario y el inspector actuante. Ningún tipo de rodado se toca si no hay una orden»; expresaron en diálogo con El Diario.