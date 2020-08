Rechazan la recusación del fiscal que imputó al jubilado Ríos

Un juez rechazó un pedido para apartar al fiscal que investiga al jubilado Jorge Ríos por el crimen de uno de los ladrones que lo asaltó en su casa de Quilmes el pasado 17 de julio, al considerar que no existió un trato “humillante” o “degradante” hacia el imputado, informaron este martes fuentes judiciales.



La resolución que confirma al fiscal Ariel Rivas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Quilmes al frente del expediente fue firmada ayer por el juez de Garantías 2 de ese departamento judicial, Martín Nolfi.



"Las circunstancias expuestas no alcanzan para encaminar la cuestión hacia la extrema solución propuesta por los defensores (Fernando) Soto y (Marino) Cid Aparicio, no logrando los extremos invocados contra el Fiscal de la causa patentizar un humillante o degradante trato al procesado Jorge Ríos, ni una pérdida de la objetividad que le es impuesto en su desempeño", escribió el magistrado en la resolución a la que accedió Télam.



Al hacer el planteo, los abogados Soto y Cid Aparicio habían pedido la recusación del fiscal en base al presunto “incumplimiento de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a la restricción al acceso y control de pruebas, y a la omisión de acciones concretas de investigación penal”.

Sin embargo, el juez Nolfi rechazó todos los argumentos y confirmó al fiscal al frente del expediente. (Télam)