Capilla del Monte: doce años de prisión para el hermano de Lucas Bustos

La justicia condenó a doce años de prisión a José Ricardo Bustos (31), uno de los hermanos del joven detenido y acusado por el crimen de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Se trata de un ex empleado municipal que fue sentenciado por haber asaltado a mano armada a varias parejas en la zona del dique El Cajón.

La noticia fue confirmada a EL DIARIO por las hermanas del condenado, quienes mañana encabezarán una conferencia de prensa. Según se supo, a la hora de dictar condena, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje consideró el «ataque a la integridad sexual de las víctimas mujeres».

El sentenciado es hermano de Lucas Bustos, imputado como el autor material del crimen de la turista porteña ocurrido en el mes de abril, quien cometió una serie de hechos delictivos entre 2017 y 2018 junto a un cómplice que no pudo identificarse. La modalidad era simple, esperaban a parejitas que llegaban de noche al estacionamiento del dique, las amenazaban con un arma de fuego y las sometían a todo tipo de vejámenes, como golpes, insultos y hasta abuso sexual en algunos casos. Luego dejaban sus víctimas maniatadas tras haberlas despojado de todos los elementos de valor que llevaban.

Por aquel entonces, José Ricardo Bustos era empelado de mantenimiento de la municipalidad de Capilla del Monte y residía en la misma casa donde fue detenido su hermano Lucas Bustos el pasado mes de abril, tres días después de la aparición del cadáver de Cecilia Gisela Basaldúa (35), la joven mochilera que fue encontrada asesinada y violada tras permanecer 20 días desaparecida.

La familia Bustos confirmó la sentencia y en las próximas horas, convocará a una movilización para que la fiscal Paula Kelm se aparte de la causa. «Mi hermano (José Ricardo Bustos (31), fue condenado sin una prueba en su contra. Una parejita que fue asaltada no lo pudo identificar y no había pruebas. Eso nos da miedo con Lucas (Bustos 23), porque sin una prueba en su contra se encamina a una perpetua. Lo único que existe en contra de Lucas, es el testimonio de un policía que dijo mi hermano se quebró y confesó, si lo hizo, eso no es válido, y menos si lo golpearon y amedrentaron»; destacó Verónica Bustos.

Asimismo, la mujer señaló que el día que detuvieron a Lucas, también se llevaron a otro de sus hermanos. «Éste presentó una denuncia contra los policías y la fiscal Kelm la archivó»; denunció la hermana del sospechoso.

Es importante destacar, que el juicio contra José Ricardo Bustos (31) fue por videoconferencia. la fiscal Paula Kelm y los testigos participaron desde la sede de Tribunales de Cosquín. Kelm le solicitó al tribunal una condena a doce años de prisión, por considerarlo responsable de los hechos imputados, pena que finalmente fue concedida.