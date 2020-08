Encontraron un extraño animal en Chaco: ¿Qué es y por qué nunca se lo ve?

Un extraño animal que rara vez es visto por los seres humanos fue fotografiado esta semana en una zona urbana de Chaco y se presume que fue expulsado del monte por la quema de pastizales. Desde la fundación Chaco Animal Save, explicaron que es un ejemplar de la especie Aguará Guazú y que suele moverse de noche.

«Esto se hará muy concurrente, ver animales autóctonos que no pertenecen a las ciudades, porque le están quemando su casa, porque no tienen dónde ir, porque no saben qué pasa»; afirmaron en su cuenta de Instagram.

«Lo vemos ahí, en un lugar donde está habitado por las personas, en una casa, donde no es su hogar. Esto será un peligro para ellos, porque habrá muchas personas que se aprovecharán del momento, y les cazaran, o simplemente por desconocimiento los van a matar, produciendo que terminen de extinguirse, quedándonos sin animales y sin bosques»; destacaron.