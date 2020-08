Denunció que la detuvieron por no usar barbijo y la desnudaron en la comisaría

Un verdadero escándalo se desató durante las últimas horas en la ciudad de Bell Ville, donde una mujer denunció que fue detenida y esposada por efectivos de la Policía de Córdoba por no llevar el tapabocas y que luego la trasladaron a la comisaría donde le impidieron comunicarse con su familia y la hicieron desnudarse. El caso es investigado por la justicia y podría haber imputaciones.

Según manifestó la denunciante, los uniformados le exigieron que se sacara la ropa para «requisarla» y chequear «que no tuviera ningún objeto punzante» y dijo que se la llevaron detenida porque decían que «los había desobececido».

La mujer dijo que en Bell Ville no se está respetando la cuarentena y que no es necesario el uso de barbijo para salir a la calle. «Acá nos manejamos todos los ciudadanos sin barbijo si vamos caminando solos. Nunca escuché que a alguien lo frenaran para decirle que se ponga el barbijo ni nada por el estilo. Cuando llego a la esquina del trabajo, que está en el centro de la ciudad, donde hay un banco, desde ahí un policía me grita: '¡Señora póngase el barbijo!, yo venía con el celular y en el momento no me di cuenta que era para mí»; relató en diálogo con Crónica.

El caso será investigado por la justicia y no descartan que pudiese haber sanciones.