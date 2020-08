Detuvieron al hombre que contó por WhatsApp cómo abusó de su hija

Buenos Aires. Jorge, el hombre que habría confesado a través de audios de WhatsApp que abusó sexualmente de su hija de cuatro, finalmente quedó detenido. Según informó el periodista Mauro Szeta quedó preso luego de que dialogaran en Cámara Gesell con la nena y después de que hicieran once allanamientos para encontrarlo.

"Desahogo sexual" fue tendencia en Twitter durante muchas horas y eso de debió al caso que sacudió a todo El Jagüel, un barrio de Esteban Echeverría, y a la polémica por los comentarios que afirmaban que ese había sido el motivo por el cual Jorge fue liberado por la Justicia, algo que resultó falso.

Entre la gente del lugar empezaron a circular cuatro audios de un hombre que confiesa haberle hecho pedidos sexuales a su hija de cuatro y varios vecinos reconocieron su voz. A partir de allí, una persona lo denunció en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Esteban Echeverría y unos cuantos lo fueron a buscar a su supuesta casa al grito de "violador hijo de puta, salí de ahí".

Jony, uno de los más implicados en las protestas contra Jorge, le contó al medio Infobae que cuando fue a la puerta del supuesto hogar del abusador salió el tío del mismo y le dijo que no sabía nada sobre el tema. "Les mostré los audios y le dije que lo sacara. Que lo entregara, pero no quiso. Entonces se empezó a juntar más gente y fue ahí cuando vino la policía”, relató. Andrea, esposa del tío de Jorge, le dijo al mismo medio: "no sabemos donde está. Quiero dar mi testimonio y continúa la amenaza".

A pesar de las confusiones sobre el paradero del violador, el rostro del hombre recorrió todas las redes sociales y los mensajes de repudio fueron miles.