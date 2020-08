Alta Gracia: "Dieguito" Armando Gutiérrez ¿Dónde estás?

El 17 de agosto de 1998, fue feriado. Ese día una familia decidió pasar un día distinto en la zona de la Bahía El Biguá, en el Dique Los Molinos, sin saber que, era el comienzo de una vida llena de dolor e incertidumbres. Eran cerca de las 12, cuando los padres se percatan que el niño había desaparecido. Diego Armando Gutiérrez solo tenía 6 añitos. En 1992, Vanesa Lidia Zamora, que por entonces tenía apenas 8 años, desapareció en Alta Gracia cuando se dirigía a la despensa que nunca llegó. La desaparición sin un solo rastro de ambos niños, continúan siendo una puñalada en el corazón de cada ciudadano de la ciudad del Tajamar.

Alta Gracia

Cerca de las cuatro de la tarde del viernes 14 de agosto de 1998, cuando “Dieguito” Armando Gutiérrez, estaba estoicamente parado en su humilde vivienda frente a una improvisada torta de cumpleaños rodeado de sus afectos, entre ellos sus hermanos mayores y menores, sus primos y algunos vecinos. Ese día, "Dieguito" cumplía 6 añitos y fue su mamá quien en medio de los alborotos le regaló la mejor noticia: "el lunes 17, aprovechando el feriado, vamos a pasar el día en familia en el Dique Los Molino".

Para los Gutiérrez, el sector conocido como “Bahía del Biguá”, cerca del dique Los Molinos, era familiar. Ese día lunes 17 de agosto, habían llegado cerca de las 11 de la mañana.

Tras armar el campamento, los padres recordarían después, que a la hora de almorzar notaron que el niño ya no se encontraba jugando con los demás. A partir de ese momento, el infierno. “Dieguito” Armando Gutiérrez, quien el pasado viernes 14 de agosto hubiera cumplido 28 años, se desmaterializó, nunca más fue visto, aunque su búsqueda continúa.

El caso Gutiérrez, ha sido trasmitido de generación en generación y no hay habitante de Alta Gracia que no sepa quién es el niño y en las circunstancias en la que desapareció, aún en aquellos que nacieron años después del triste episodio.

El caso nunca fue cerrado oficialmente, aún trabaja Policía Judicial en el tema: "se interesaron por el caso, vinieron a casa, sacaron fotos, hicieron un identikit, hablaron con Missing Children, y pasaron todos esos datos a la Interpol, FBI y Policía Federal. Han hecho mucho más de lo que se hizo en todos estos años”, manifestó Raúl, padre de Dieguito a un medio local en 2018; y agregó: “También hicieron rastrillajes en el dique. Estamos esperando los resultados de esa investigación que estaría seguramente la semana que viene”, subrayó.

Salvando las distancias el caso “Dieguito” Armando Gutiérrez, es similar al caso de Madeleine McCann, la niña británica que desapareció en 2007 cuando tenía tres años en un complejo hotelero en Praia da Luz, Portugal.

Desde hace algunos años, dos de las hermanas de Dieguito crearon una página de Facebook “Buscando a Diego Gutiérrez” donde informan noticias sobre el caso y los progresos que pueda arrojar la investigación. La página gana adeptos día a día y la gente sigue alentando a los familiares para que la búsqueda continúe.

Los únicos sospechosos

A pesar de los años que han pasado, la familia sigue sosteniendo que había una pareja en aquel camping cuando su hijo desapareció, que se fue del lugar cuando la familia lo buscaba y regresó tiempo después. A pesar de que podrían haber sido sospechosos “la Policía nunca los indagó”, sostiene. Cabe destacar que hace dos años, el caso había sido reflotado, y esa pareja había sido localizada en un pueblo de Italia.

¿Y Vanesa Zamora?

Vanesa Zamora, oriunda de Alta Gracia, tenía 8 años al momento de desaparecer. Ese fatídico día, el martes 17 de marzo de 1992, Vanesa recorría por última vez los 200 metros que separaban su casa, ubicada en Rivadavia 386, frente al Corralón Municipal (lugar destinado al resguardo de vehículos retenidos por la policía), de la despensa adonde iría a comprar alguna golosina para la merienda de la escuela.

Esa mañana, fue rumbo al negocio ubicado al otro lado del arroyo Chicamtoltina, lugar donde se dice que se encontraría con su padre, José Zamora, funcionario policial de profesión, para comprar sus útiles escolares y algo para merendar en la escuela.

No obstante, José no estaba en la despensa esperándola y Vanesa nunca llegó al sitio tampoco. Por esta razón, los detalles de los momentos previos a su desaparición son imprecisos y su paradero un total misterio.

Hipótesis del caso

La búsqueda de Vanesa se inició ese mismo día. Desde el comienzo se supo que las últimas personas en verla fueron su mamá y un vecino; desde entonces, nada. Se barajaron pues tres hipótesis, y la principal, es que se cayó al arroyo, que estaba crecido. Luis Gorrini, el dueño de la despensa a la cual se dirigía Vanesa, declaró: “El arroyo venía muy crecido […] La buscaron por todos lados, hasta unas alambradas que cruzan el lecho de agua, en los campos de Becerra. Fui a declarar varias veces e insisto, la nena, ese día, no llegó aquí”.

En tanto el ex Juez Nereo Maggi, quien intervino en la causa, sostuvo una década después: “La niña tenía puestos una remera, un pantaloncito corto y unas ojotas, y no se encontró ningún rastro de esa vestimenta. En su momento, se tiraron 10 ojotas al agua y aparecieron todas. Y por si fuera poco, se sobreabundó la búsqueda en todo el cauce del arroyo y el río Anisacate. […] Descartada la primera hipótesis, comenzamos a investigar la existencia de un ilícito, tanto un rapto con un sentido sexual, como la privación ilegítima de la libertad ya sea con fines de venta, adopción ilegal o tráfico de órganos. […] Solo creo que a Vanesa Zamora se la llevaron y hay fuertes y concordantes indicios que me llevan a pensar que está viva”.