Amenazan de muerte a médico que se contagió de coronavirus

El médico Marcelo Palou de la localidad de Cañada del Ucle, Santa Fe fue amenazado de muerte por las redes sociales después de haber contraído coronavirus.

"Hay gente por facebook que me desea la muerte por Covid" dijo a radio LT8 de Rosario.

“Estamos bien de salud y anímicamente, pero quiero que terminemos la cuarentena para irnos”, dijo Palou que está aislado desde el martes junto a su hijo de 13 años que dio negativo.

“Me persiguen con fotos desde el sábado; las tengo guardadas para iniciar acciones legales. No le haría esto ni a mi peor enemigo” sentenció.

En su red social, el médico había publicado su estado cuatro días atrás: "Como ya todos saben soy (+)para covid 19 quiero en primer lugar llevar tranquilidad a toda mi gente en el DÍA de la fecha gracias al Sr Orlando Pruzzo presidente comunal se van a hisopar 10 personas que fueron contactos estrechos ...pido solo respeto tranquilidad.. sabia q me podía pasar pero no me lo esperaba.. sigan cuidandose..".