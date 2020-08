Duro golpe al merendero Panza Caliente; el mecánico le chocó su vehículo y podrían perderlo

Los organizadores del merendero Panza Caliente sufrieron un duro golpe a sus trabajo solidario ya que el mecánico que le estaba arreglando el automóvil les chocó el auto contra un poste.

Cristian Abratte explicó a Carlos Paz TV que el mecánico es "insolvente" y el daño es tan grande y costoso que prácticamente podrían perder el automóvil.

El vehículo, una Caravan de 7 asientos, era usada para llevar donaciones, trasladar a personas que no tenía movilidad, buscar mercadería y donaciones también.

Abratte dijo que sólo para bajar el motor debe pagar 22 mil pesos y así poder hacer un diagnóstico. Por ello el fin de semana venderán prepizzas, canelones y un bono contribución que los pueda ayudar para recuperar el auto.

"El frente de la chata, el plástico, me sale 14 mil pesos, el capó 41 mil pesos sin contar el parabrisas y el embargue y un montón de cosas que están rotas. No se si podremos arreglarlo. El mecánico me dijo que iba a hacer changas, pero no se paga eso con changas" aseguró.

Por su parte, Gabriela Barrosa aseguró que "hace días que no veníamos pasándola bien". Nos cuesta lo que este chico nos hizo, su comportamiento, nos dolió mucho, pero sabemos que vamos a salir de esta" destacó.

"Panza Caliente no es Cristian ni Gabi, sino que es Carlos Paz en un merendero que ayuda la gente y sé que la gente nos va apoyar en esto también sentenció Abratte.

El merendero está en Brasil 445, en las redes sociales y su número de teléfono es 3541317045. Y en las redes.