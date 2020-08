Coronavirus: dramático video de una médica jujeña pidiendo ayuda

Jujuy. Al igual que el Área Metropolitana de Buenos Aires, la provincia de Jujuy también se encuentra en aislamiento social obligatorio y los casos no detienen. Desde el inicio de la pandemia de coronavirus, registra 4.993 personas infectadas y 133 fallecidos. Y entre los contagiados se encuentra el mismísimo gobernador jujeño, Gerardo Morales, quien cursa la enfermedad en su casa de manera prácticamente asintomática.

A pesar de los esfuerzos de los gobiernos provincial y nacional por reforzar la entrega de insumos y sumar más camas de terapia intensiva en los hospitales públicos, son frecuentes los reclamos de los trabajadores de la salud sobre la falta de médicos y enfermeros para atender a los pacientes de COVID-19, la escasez de testeos y la poca provisión de equipos de protección sanitaria.

Frente a esta delicada situación y ante el temor de un colapso del sistema de salud, una médica del Hospital Guillermo Paterson hizo un desgarrador relato de lo que padece a diario y al borde de las lágrimas exclamó: “No hay camas, no hay oxígeno, no hay nada. Tenemos mucho miedo y estamos colapsados”.

En una grabación que tiene dos minutos de duración y rápidamente se viralizó en las redes, la mujer muestra cómo es por dentro una de las salas de internación para pacientes de COVID-19.

“En este momento me encuentro sola con 9 pacientes y no hay oxígeno. Y el director dice que todo está bien”, se indigna la mujer mientras recorre la habitación con la cámara de su celular para corroborar sus dichos.

Y continúa: “La mayoría de mis compañeros están enfermos y a nadie le interesa nada y nadie hace nada. No hay oxígeno, no hay nada. Estas son las condiciones”.

Luego de la conmoción que causó ese video, otro médico del mismo hospital reforzó el reclamo de los trabajadores. Aseguró que el colapso del nosocomio cabecera del departamento de San Pedro no es nuevo y que es algo que le vienen advirtiendo a los autoridades provinciales desde hace semanas.

Carlos Gaspar, médico de la ciudad y que actualmente trabaja en el nosocomio, volvió a exponer las falencias con las que se encuentran a diario. “La situación está muy complicada, es lo que venimos diciendo desde hace tiempo y a algunas autoridades les molesta”.

“La sala de COVID del Hospital Paterson no solo está colapsada sino que su estrategia no es correcta, inclusive su ubicación no es donde debiera. Esto de hacer todo a las apuradas lleva a que tengamos esta realidad complicada en el hospital”, añadió.

Días atrás, el propio doctor Gaspar había denunciado el cierre de la guardia por el desborde aunque luego las autoridades del Paterson tuvieron que salir a aclarar que fue de forma preventiva y por reorganización.

Por su parte, el doctor Silvio Barros remarcó que además del 100% de las camas ocupadas, no hay sala de terapia y que hubo un médico que cumplió tres días seguidos de guardia.

“Por favor hagan algo, tengo mucho miedo del COVID”, se la escucha decir a la médica del Paterson, ya que el virus no da tregua en Jujuy y la situación sanitaria está completamente desbordada.

Este lunes, el Comité Operativo de Emergencia de Jujuy (COE) emitió un nuevo informe para dar a conocer la situación epidemiológica que transita la provincia. En las últimas 24 horas confirmaron 133 nuevos casos de coronavirus y 5 personas fallecidas. (Fuente: Infobae)