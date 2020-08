Le desvalijaron la casa, los ladrones eran sus propios vecinos

Una mujer del barrio Altos del Valle sufrió el robo de su casa el miércoles pasado y se llevó una gran sorpresa al descubrir que los ladrones eran sus propios vecinos, quienes fueron detenidos con los elementos robados. Tras una investigación a cargo del personal policial, los sospechosos fueron interceptados cuando a bordo de un vehículo en la zona sur de Carlos Paz. La damnificada dice que no sabe si quedarse en la zona o mudarse.

«El miércoles al mediodía me retiro de mi domicilio para irme a trabajar unas horas en una despensa. A la noche como se puso muy frío y a la mañana tenía que hacer unos trámites en el centro. así me quedé en la casa de mi mamá en barrio Miguel Muñoz. Descansé ahí con mi hijo, y a las cinco de la mañana, me llama una vecina para contarme que la Policía había recuperado unas pertenencias que tenían el nombre de mi hijo. Yo no entendía nada»; relató Natalia Galeassi.

«Se comunicaron los policías conmigo y fui entonces a mi casa, donde compruebo junto a los oficiales que habían reventado la puerta y se llevaron dos televisores plasma, un monitor de computadora, una garrafa, un secador de pelo, la planchita y hasta los controles de los televisores. La Policía recuperó todas las cosas y hay dos personas que están detenidas, uno es mi vecino de al lado y el otro vive a la vuelta de mi casa»; contó la mujer, en diálogo con El Diario.

«Los agarraron porque vieron en las cámaras de seguridad que había un auto que circulaba evadiendo los controles. Yo no sé que hacer, si quedarme o no en el barrio, hice una denuncia y cayó en la Fiscalía de Segundo Turno. Yo recuperé todas las pertenencias y agradezco a la gente de la Policía y a la Municipalidad»; completó.