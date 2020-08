Murió Solange sin que su padre pudiera despedirla

Solange Musse falleció en las últimas horas en Córdoba, a dónde había viajado para intentar hallar una cura contra el cáncer de mama que padecía hace diez años. Su padre no pudo despedirla, pese que había viajado desde Neuquén para verla. No lo dejaron ingresar a la provincia y denuncia que tenía todos los permisos necesarios.

La mujer de 35 años se había sometido a terapias alternativas en la ciudad de Alta Gracia por el avanzado estado de la enfermedad. Sin embargo, este viernes se conoció la peor noticia: Solange falleció mientras él esperaba que el COE lo autorizara a entrar a la provincia, luego de poder practicarse un segundo hisopado que le dio negativo.

La noticia causó un profundo dolor y encendió la polémica con respecto a las restricciones impuestas en el marco de la pandemia de COVID-19. Pablo, de 59 años, se encuentra devastado porque había llegado a Huinca Renancó con la documentación exigida por el Centro de Operaciones de Emergencias como pedido de circulación especial de la Nación y sólo le faltaba el hisopado.

El hombre explicó que no podía someterse al examen porque no contaba con los ocho mil pesos que cuesta y desde el COE de Alta Gracia lo autorizaron a ingresar y hacer el aislamiento correspondiente en una casa de la zona antes de ver a su hija. Sin embargo, en el puesto de control en el límite sur de la Provincia de Córdoba, el domingo pasado a las seis de la madrugada, le hicieron dos testeos rápidos de coronavirus y decidieron que no podía ingresar.

El domingo en horas de la tarde, Pablo y su cuñada Paola (quien es oriunda de Alta Gracia, tiene discapacidad motriz y había solicitado permiso para regresar a su hogar) emprendieron el viaje de regreso a Neuquén escoltados por móviles policiales que iban haciendo postas y cambiando de acuerdo a la provincia por la que cruzaba (Córdoba, La Pampa, Río Negro y Neuquén) y sin tener la posibilidad de frenar para descansar.

La peor noticia llegó este viernes, cuando le informaron que Solange había fallecido en compañía de su madre. Días atrás, Pablo habló con los medios y había manifestado: «Yo sé lo que es la fase cuatro y quiero verla ahora para después no verla más. Yo creo en Dios pero hace rato que venimos acompañando este proceso y sé lo que implica».