Imputaron a la conductora televisiva Viviana Canosa por ejercicio ilegal de la medicina

La periodista Viviana Canosa fue imputada por "ejercicio ilegal de la medicina", por beber dióxido de cloro en su programa Nada personal, que se emite por Canal 9. Así lo confirmó su abogado, Juan Manuel Dragani, quien destacó que "ella está mal y angustiada".

El diputado del Frente de Todos por Neuquén, Mariano Mansilla, presentó la denuncia "por atentar contra la salud pública", que según el abogado de Canosa es "poco entendible".

"Las conductas están cargadas de subjetividad, pero ella, cuando cometió el acto, aclaró que no lo recomendaba. Entonces la conducta que desarrolló Viviana en el programa no se condice con la conducta que plantea este artículo", sostuvo.

En este sentido, Dragani consideró que "hay una animosidad" contra Canosa al argumentar que "es una mujer que dice lo que piensa y eso le molesta a muchos".

"Recibe políticos de todas las esferas, no tiene pruritos en decir lo que piensa y creo que eso genera molestias. Pero hay colegas de ella que inclusive responden a intereses políticos y son asalariados a líneas de pensamiento y Viviana no, eso creo que despierta envidia, su independencia, su verborragia y su condición de mujer", afirmó, en diálogo radial con La Once Diez.

Niño murió tras beber dióxido de cloro dado por sus padres

De esta manera, el abogado auguró un buen desenlace y prometió que "después del sobreseimiento", irán contra todas las personas que tergiversaron los dichos e iniciarán acciones por daños y perjuicios.

"La denuncia que se formuló en su contra es poco seria y es faltarle el respeto a la Justicia. El diputado omitió mirar el tape y fueron un poco más allá muchos periodistas diciendo que hacía apología del delito por fallecimientos de personas que bebieron dióxido de cloro", insistió.