Femicidio de Cecilia Basaldúa: Un audio puede dar un giro inesperado a la investigación

Por Luis Hernán López

Una mujer que solo se hace llamar "María" viralizó un audio de más de 16 minutos, donde detalla minuciosamente lo que habrían sido los ´´últimos minutos de vida de Cecilia Basaldúa, quien apareció asesinada el 25 de abril de este año, tras 20 días de intensa búsqueda.

En el audio involucra a Mario Gabriel Mainardi, propietario de la vivienda donde paró la víctima y quien denunciara su desaparición. Daniel Basaldúa, papá de Cecilia le dijo a EL DIARIO que no tiene dudas que "María" dice la verdad.

Capilla del Monte

Este fin de semana, se viralizó a través de las redes sociales un audio de 16 minutos de duración, grabado entre sollozos por una mujer que solo se identificó como "María" y mediante el cual detalla acabadamente lo que habrían sido los últimos minutos de vida de Cecilia Gisela Basaldúa (35), quien fue encontrada asesinada en un campo cercano al basural de Capilla del Monte, el sábado 25 de abril pasado, tras 20 días de intensa búsqueda que involucró al menos a un centenar de especialistas de las fuerzas policiales de la provincia.

El audio ya estaría en poder de la Fiscal de Cosquín Paula Kelm; y consultado por EL DIARIO, Daniel Basaldúa, papá de Cecilia, señaló que cree todo los que dice "María" a la voz que le pidió a la justicia encontrar a la mujer y protegerla para evitar que "la silencien" : " esa mujer en el audio dice lo que nosotros sospechamos y es que Mario Gabriel Mainardi, conoce perfectamente que le pasó a mi hija".

En cuanto al audio distribuido por las redes sociales, se puede escuchar perfectamente la voz de una joven que señala entre sollozos: "hola, mi nombre es "María", sé que al enviar este audio estoy corriendo muchísimo peligro, (....), quizás, no sé qué pasará pero yo ya no aguanto más (respira profundamente), les paso a contar que el 4 de abril de 2020 fui invitada a una fiesta por un amigo que tenía llamado José y fuimos, ahí, José me presentó a Mario Mainardi. Estaban también Viviana (la Vivi me dice decime Rasta), un muchacho llamado Ramón, y Cecilia" sentencia en su primera parte el relato de "María".

Mas adelante la misma voz en el audio indica que " ese día, esa noche, comimos y tomamos mucho, la estábamos pasando bien. Tipo tres de la mañana, yo me sentía mareada, entonces este señor Mainardi (¿Mario Gabriel?), pasa a mi habitación, descansá. Pasé, e quedé dormida. Tipo 5 de la mañana me despierto, me despierta una discusión que había, despacito me asomo por la puerta a ver que estaba ocurriendo (solloza), entonces veo que esta chica Cecilia ( ¿Mainardi?), estaba discutiendo con Mario (¿ Mario Gabriel Mainardi?), Cecilia le decía que ella no pensaba hacer lo que él quería que no era su forma de ser. Yo no entendía que sucedía en ese momento, seguí escuchando, entonces Mainardi le dice, dale flaca, pasa una noche que te cuesta, entonces Cecilia le decía que no, que no que no que no era su forma de ser que eso le parecía aberrante para ella, que ella no estaba con una persona por gusto y ganas que no era su forma de ser, insistía ella" destaca el audio de María.

Según el audio, aparece en escena "la Vivi" (Rasta) y dirigiéndose a Cecilia, le dice "dale flaca que te cuesta es una noche: " ahí Cecilia le dice a Viviana que le agradece por haberla ayudado en todo, pero que no iba a hacer lo que le estaban pidiendo, entonces Mainardi la agarra de atrás de prepo, Cecilia se da vuelta y le mete una bofetada y decía que se quería ir de ahí. Cecilia decía que iba a agarrar sus cosas y se iba. Entonces Mario la agarra de los pelos y la estampa contra un mueble, entonces entre Ramón y Mainardi, la agarran de un brazo cada uno y le piden a la rasta, a la Vivi, que buscara algo para atarla. Entonces José la agarraba de las piernas mientras Viviana la ataba, después le ataron los brazos y la sentaron en una silla, le taparon la boca, entonces dice Ramón a Mario ¿qué hacemos ahora?".

"María" continúa relatando que ese tal Ramón, llama por teléfono a un tal Zárate, quien le pide que vaya a la casa de Mario: "tenemos un problemita". El audio describe a Zárate como un hombre bajito, ojos tipo achinados: "Mainardi, le destapó la boca a Cecilia y ella le dijo que los iba a denunciar por todo lo que había visto. Gritaba que la soltaran que se quería ir, le volvieron a poner la mordaza en la boca y entre ellos (Ramón, Mainardi y Zarate) dicen que la van a llevar al campo. Entre todos la cargaron y la llevaron en un auto blanco. Aproveché que todos estaban afuera y fui y me escondí en un árbol, hasta que Viviana y José entraron a la casa. Luego salieron y ahí aproveché a escaparme".

La mujer asegura que el lunes se presentó a la comisaría para contar lo sucedido, donde asegura que el tan Ramón y el tal Zarate estaban en una oficina.

El Caso

Cecilia Gisela Basaldúa (35), llegó a Capilla del Monte y se instaló en unas casitas a orillas del río Calabalumba, que consiguió a través de un conocida. Días después se mudó al jardín de la casa de Mario Gabriel Mainardi (un vecino de la zona), lugar donde estaba acampando.

La última vez que habló con su familia, el sábado 4 de abril, cuando Cecilia les contó que había conseguido ese lugar para vivir y que estaba contenta porque tenía vista al Cerro.

Tres días más tarde, Mainardi radicó la denuncia de su desaparición. Según lo manifestado por el hombre, la joven abandonó dejando en el lugar su celular, la computadora y el paño con las pulseras que vendía.

Para la familia Basaldúa, lo que dice Mainardi es sospechoso. Primero porque Cecilia estaba en perfecto estado de salud y, segundo, porque el hombre se tomó tres días para notificar su desaparición.

A dos meses de la aparición del cuerpo de Cecilia, el 25 de marzo pasado en un campo cercano al basural de Capilla del Monte, su familia la recordó con un video que compartió en las redes sociales.

Por el crimen hay un detenido, Lucas Adrián Bustos, de 23 años, a quien la fiscal del caso, Paula Kelm, le dictó la prisión preventiva.

La familia de Cecilia afirma que hay más implicados en el caso y apunta directamente contra Mainardi y otras dos personas.