El audio sobre los últimos minutos con vida de Cecilia Basaldúa

Ayer fue incorporado a la causa por el crimen de Cecilia Gisela Basaldúa un audio de 16 minutos de duración, que fuera grabado entre sollozos por una mujer que solo se identificó como «María» y que habría sido testigo de los últimos minutos de vida de la viajera de 35 años que fue asesinada en Capilla del Monte.

La grabación comprometería a varios policías y desvincularía del femicidio al único detenido que tiene la causa, Lucas Bustos, y se conoció a cuatro meses del aberrante hecho que sacudió al Valle de Punilla en plena pandemia.

Las abogadas querellantes presentaron formalmente el material en la Fiscalía de Cosquín, que lleva adelante la investigación y volvieron a expresar sus diferencias con respecto al accionar de la justicia.

«El audio fue ingresado a Fiscalía. Estamos pidiendo que se hagan las pericias»; expresaron desde la familia de la mochilera. En cuanto al audio que se viralizó en las redes sociales, se puede distinguir perfectamente la voz de una joven que señala entre sollozos: «Hola, mi nombre es «María», sé que al enviar este audio estoy corriendo muchísimo peligro, (....), quizás, no sé qué pasará pero yo ya no aguanto más (respira profundamente), les paso a contar que el 4 de abril de 2020 fui invitada a una fiesta por un amigo que tenía llamado José y fuimos, ahí, José me presentó a Mario Mainardi. Estaban también Viviana (la Vivi, que me dice: decime Rasta), un muchacho llamado Ramón, y Cecilia».

«Ese día, esa noche, comimos y tomamos mucho, la estábamos pasando bien. Tipo tres de la mañana, yo me sentía mareada, entonces este señor Mainardi (¿Mario Gabriel?), me dice: «pasa a mi habitación, descansá». Pasé y me quedé dormida. Tipo 5 de la mañana me despierto, me despierta una discusión que había, despacito me asomo por la puerta a ver qué estaba ocurriendo (solloza) y entonces veo que esta chica, Cecilia, estaba discutiendo con Mario (¿Mario Gabriel Mainardi?). Cecilia le decía que ella no pensaba hacer lo que él quería, que no era su forma de ser. Yo no entendía qué sucedía en ese momento, seguí escuchando, entonces Mainardi le dice: «Dale flaca, pasá una noche... qué te cuesta?. Entonces, Cecilia le decía que no, que no, que no, que no era su forma de ser, que eso le parecía aberrante para ella»; precisó en su relato.

En otros fragmentos, la mujer también involucra de lleno a la policía de Capilla del Monte.

Críticas contra la justicia

Durante la conferencia de prensa que se realizó ayer, la familia de Cecilia Basaldúa y las abogadas querellantes cuestionaron el accionar de la justicia. «La Fiscalía desestimó nuestra línea de investigación. Hemos planteado otra línea de investigación y la fiscalía parece no darle crédito. No hay pruebas para presumir que el detenido sea culpable. Pedimos que se aplique la perspectiva de género. Hay informes en el expediente que tratan de poner a la persona en situación de violencia, que se alejan muchísimo de poder evaluar y llevar adelante el caso con perspectiva de género»; sostuvieron.

En segunda instancia, la familia de Cecilia insistió en que la investigación debe avanzar sobre Mainardi, el vecino que la alojó en su casa y quien denunció su desaparición. «El audio revolucionó un poco la cosa, pero nosotros seguimos por la línea que siempre fuimos. Yo pediría que la fiscal se haga a un costado. Me parece que le quedó grande. Ella está segura de que fue él (Lucas), pero no tiene las pruebas genéticas. Puede tener un poco de dignidad y apartarse, dejando que investigue otro»; dijo Daniel Basaldúa, el papá de Cecilia.

¿Y el único detenido?

Por otro lado, la familia de Lucas Bustos (23) único detenido y sindicado como el autor material del femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa, volvió a recalcar que el joven «nunca tuvo nada que ver en la causa». Bustos fue encarcelado a los pocos días del hallazgo del cuerpo de la joven y la única prueba contundente en su contra sería el testimonio de un policía que lo interrogó.