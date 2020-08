Tenía apendicitis, demoraron la operación por el coronavirus y ahora está grave

Martín Castro es un bailarín de Colonia Caroya que durante el fin de semana comenzó con síntomas de apendicitis. Como el dolor se volvió insoportable, junto a su esposa fueron al hospital de Jesús María, adonde confirmaron que el cuadro ya era de una peritonitis que ameritaba el traslado de urgencia al hospital de Alta Gracia.

Ese traslado se concretó, pero como el cuadro de peritonitis le provocó fiebre, se activaron los protocolos por el coronavirus. En Arriba Córdoba, Liliana Celiz, la esposa, expresó su indignación porque eso demoró la operación y hoy su pareja está internado en grave estado en terapia intensiva.

Al activarse el protocolo, la odisea empeoró. "A mí me corrieron, me dijeron que no me podía quedar. Agradezco tener una amiga acá porque si no quedaba en la calle. ¡Es entendible que tienen que respetar el protocolo, pero operalo!", reprochó Celiz.

"Lo tendrían que haber operado el mismo lunes a la noche, el doctor lo trajo de urgencia. Lo hicieron dormir el lunes a la noche para calmarle el dolor, el martes lo iban a operar a la mañana y tampoco. Un doctor lo quiso operar y no lo autorizaron, le cerraron el quirófano", denunció.

Siempre según la denuncia de la esposa, la cirugía se terminó haciendo a las 19 del martes, luego de que llegue el resultado de un "hisopado rápido que dio positivo". "Ahí lo querían llevar al hospital San Roque. Yo les dije que lo operen acá, que si no se iba a morir", explicó Liliana.

Ahora, Martín está internado en grave estado. "Nadie se hace cargo, yo entiendo lo del protocolo, pero lo tendrían que haber operado igual el lunes, ya sabían que se podía morir y lo pasearon por todos los hospitales", lamentó la esposa.

"Lo dejaron en coma inducido hasta el viernes. El doctor que lo operó me dijo que van a hacer hasta lo imposible, pero que hay que esperar", cerró. (Fuente: El Doce)