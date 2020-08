Un carlospacense fue víctima de una estafa y denunció al banco

Un vecino de Villa Carlos Paz demandó al Banco Francés luego de haber sufrido una estafa telefónica que derivó en la pérdida de una importante suma de dinero de su cuenta bancaria. Esta modalidad se denomina «pishing» y se supo que las sumas robadas corresponden a una indemnización laboral de carácter alimentario.

El hombre sostuvo que nunca recibió una respuesta de la entidad bancaria ante los innumerables reclamos del cliente y el pasado 13 de agosto del 2020, se presentó en los Tribunales de Carlos Paz para reclamar por lo que consideró la violación de su seguridad.

«Más allá del daño material sufrido por el ciudadano que es la detracción de una indemnización laboral que había depositado en el banco, muchos ciudadanos en Villa Carlos Paz son víctimas de estas estafas informáticas. La persona afectada fue al banco más de siete veces a reclamar y no recibió respuestas. Lo que se configura es una violación de neto corte constitucional por el hecho de haber violado el trato digno y equitativo que tienen los consumidores frente a una relación de consumo estipulada en el artículo 42 bis de la Constitución Nacional»; manifestó el abogado Diego D'Angelo (MP 1-40517), quien representa al vecino.

«Esto se proyecta socialmente no solo por el reclamo de los daños materiales, sino que la Ley de Defensa al Consumidor en su artículo 52 bis establece algo que se llama daño punitivo, que tiene una función ejemplificadora para que el banco no vuelva a realizar conductas de la misma índole con otros clientes. Entonces, el juez puede aplicar una multa para que disuadan esta conducta y no la realicen más. Después de todo el trajín sufrido, mi cliente se vio obligado a ir a la justicia, instancia que ahora se encuentra en trámite. Me parece importante alentar a la ciudadanía a realizar los reclamos ante este tipo de situaciones y además que la Provincia de Córdoba por la nueva ley de tributación anual ha eximido de la tasa de justicia a quienes reclamen un conflicto en una relación de consumo»; destacó el letrado, en diálogo con El Diario.