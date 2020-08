Una batalla campal en Carlos Paz: golpes, disparos y varios baleados

Un enfrentamiento entre vecinos de Colinas y Altos del Valle y efectivos de la Departamental Punilla terminó con disparos, golpes de puño y varios heridos de bala de goma en la fría noche de Carlos Paz. Una familia denunció que hay un menor de 12 años que fue golpeado brutalmente y otro joven de 20 años que sufrió más de cuatro disparos en su pierna, a quienes no pudieron trasladar hacia el Hospital Sayago.

Según pudo conocer este medio, el hecho se registró esta madrugada en la calle Roma (camino hacia el barrio Altos del Valle) durante un control y todo se habría desatado cuando los policías fueron alertados sobre un supuesto enfrentamiento entre dos bandas de jóvenes. Todo derivó en una escalada de violencia que dejó varios heridos (incluyendo a policías), al menos dos autos destrozados y una lluvia de piedras sobre la calle.

Hay versiones contrapuestas entre los habitantes de la zona, quienes hablan del intento de secuestro de una moto, y voceros de la fuerza policial, quienes sostienen que intervinieron para frenar una gresca callejera y fueron agredidos.

«Yo iba rápido, pero porque estaba buscando desesperadamente a mi hijo que había salido de casa muy mal y temía que hiciera alguna locura. Quería encontrarlo y empecé a dar vueltas y vueltas, iba muy rápido pero no puse en peligro la vida de nadie ni choqué a nadie»; contó Pablo, quien agregó: «Me cruzaron un patrullero, me detuvieron y querían secuestrarme la moto. Yo mostré que tenía licencia de conducir, tarjeta verde pero ellos querían la moto. Yo no podía permitirlo porque la uso para trabajar, a mí me costó mucho. Les expliqué lo que había pasado y les pedí que me ayudaran a buscar a mi hijo, pero ellos querían llevarse la moto a toda costa. Así que les dije que no se la llevaran, porque si se llevaban la moto, me tendrían que llevar a mí».

«Me quisieron pegar y yo me defendí, vinieron más móviles, cayeron otros vecinos a defenderme y fue haciéndose cada vez más grande. Y llegó al punto que terminó un móvil destrozado, a mi hijo lo agarraron con bala de goma y a mí me pegaron por todos lados. Mi hijo vio lo que estaba pasando y volvió y ahí le dispararon como cinco o seis balazos»; explicó a El Diario.

En otro fragmento de la entrevista, Pablo sostuvo: «La policía me fue arrastrando como doscientos metros y eso provocó la indignación de los vecinos. A mi dos hijos le han disparado, uno es menor de edad y le han metido trompadas como si fuera una persona grande. No pudimos llevarlos al hospital, porque andaban dando vueltas y amenazan con hacer un allanamiento. Iban a ser carne de león. No sabemos qué pasara, porque la policía es jodida y yo no quiero que le hagan nada a mi familia».

Por su parte, Vanesa es la madre del joven baleado y dijo: «Lo han dejado hecho un colador a mi hijo, la pierna llena de balas de goma. No pudimos llevarlo al hospital, porque estaba lleno de policías en la puerta de casa. Es tremendo cómo han tirado. Incluso le pegaron a mi hijo de 12 años,que no sale ni nada».

Precisamente, este último es un menor que asiste a un merendero de la zona.

En tanto, desde la fuerza de seguridad sostienen que los uniformados fueron agredidos por dos grupos que originalmente se estaban enfrentando entre sí y luego se unieron para impedir que pudiese efectuarse una detención. En ese sentido, desmintieron que se hubiese intentado secuestrar una moto.

«Hay policías heridos y varios móviles destrozados y se están tratando de individualizar a los agresores mediante el análisis de las cámaras de seguridad que tienen los móviles»; confirmaron desde la Departamental Punilla.