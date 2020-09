Alta Gracia: tomaba un café cuando vio que le robaban el dinero de su camioneta

Un vecino de la localidad Alta Gracia pudo observar con impotencia como delincuentes le robaban el dinero que minutos antes había dejado en la camioneta.

Los ladrones anularon la alarma con un inhibidor y le robaron el dinero mientras la víctima tomaba un café. Al verlo salió corriendo tratando de impedir que se fugaran pero huyeron en un automóvil.

"Me inhibieron la alarma del vehículo en calle Sarmiento. Estaba tomando un café en la vereda del bar Las Delicias y la camioneta la había estacionado bien al frente en la parada de colectivos, como no están pasando ahora, la dejé ahí. De golpe me pareció que alguien bajaba de la camioneta del otro lado" relato la victima a medios locales quien aseguró que intentó impedir la fuga, pero no lo logró.

Los malvivientes le habrían robado una suma importante de dinero en efectivo. El damnificado ya radicó la denuncia en la Unidad Judicial.