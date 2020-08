Cuarentena en Carlos Paz: Dos juntadas clandestinas y hasta una fiesta electrónica

Durante el fin de semana pasado, se detectaron dos juntadas clandestinas y hasta una fiesta electrónica que se realizaba en Villa Carlos Paz. El personal de Seguridad VCP labró actas luego que los encuentros (que violan la cuarentena) fueran denunciados por vecinos que escuchan música fuerte y ruidos molestos. También hubo controles en los ingresos a la ciudad.

Roberto Giménez, director del área Seguridad VCP, expresó a El Diario: «Continuamos con los controles vehiculares en los ingresos a la ciudad de Villa Carlos Paz, este fin de semana no tuvimos mayores complicaciones y cerca de 60 vehículos no pudieron ingresar porque no cumplían con la documentación necesaria ni tenían cómo justificar su traslado. En cuanto al uso del tapabocas de forma obligatorio la gente tiene buena predisposición y en su mayoría cumple con esta reglamentación».

«Tuvimos algunas denuncias sobre reuniones en casas particulares, donde procedemos a dar aviso a la Policía de la Provincia de Córdoba para que se labren las actas correspondientes, y en caso de que se produzcan denuncias por ruidos molestos se aplican las sanciones dispuestas por ordenanza»; agregó.

Consultado al respecto, el funcionario reconoció que se labraron tres actas por incumplimiento de la cuarentena y puntualizó: «En una propiedad del barrio Villa del Lago, se estaba haciendo una reunión o fiesta con música electrónica y se labró el acta correspondiente. Nosotros no tenemos acceso al interior de la propiedad, pero se observaban algunos vehículos afuera y no sabemos específicamente cuantas personas estaban en su interior. El resto de las actas se realizaron en la zona céntrica y el barrio Miguel Muñoz B».