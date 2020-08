Imputaron a la pareja de la joven que denunció abuso policial en La Falda

La fiscal Paula Kelm imputó por lesiones leves a la pareja de la joven que denunció abuso policial en La Falda. Mientras avanza la causa para determinar si los uniformados cometieron irregularidades durante su intervención, se investigará si el imputado le propinó una golpiza a la víctima.

María Jorda Trejo se gana la vida haciendo malabares en los semáforos y días atrás, utilizó las redes sociales para manifestar que efectivos policiales le habían «partido tres dientes». «Gracias policía de Córdoba hicieron realmente bien su trabajo. Tres dientes me partieron. ESOS QUE TE TIENEN QUE CUIDAR. Nos detuvieron sin causa ni motivo. Por volver a mí casa. QUE SE HAGA VIRAL. Porque mañana podes ser vos. SON TODOS COMPLICES»; denunció.

Todo habría ocurrido entre la noche del viernes 17 de julio y el sábado 18, según precisó la artista callejera. «Estábamos trabajando en los semáforos de Huerta (Huerta Grande) y luego nos cruzamos al bar ´Four 20´. A las 00 horas cerró el bar y salimos para mí casa, hicimos un par de cuadras y llegando a La Falda, en las cinco esquinas, calle Güemes, nos para la policía. Eran tres oficiales. Nos dijeron que no podíamos estar en la calle, pero nosotros teníamos que volver a mí casa, entonces nos empiezan a revisar, a mí compañero lo ponen contra la pared y lo revisan, cuando terminan nos dicen que nos van a llevar a la comisaría a lo que nosotros les dijimos que no, ya que no habíamos cometido ningún delito»; relató.

«Al no querer subir al móvil, uno de los oficiales me pega reiteradas veces en la cara, partiéndome tres dientes y dejándome múltiples lesiones, también le pegan a mi compañero en la cabeza, nos llevaron a la comisaría de La Falda, donde nos retuvieron hasta las dos de la mañana. Cuando me devuelven mis pertenencias me faltaban $600, toda la plata que había hecho con mi trabajo durante el día»; agregó la denunciante.

Sin embargo, en el expediente consta que la policía habría concurrido al sector luego que vecinos alertaran que un joven estaba golpeando a una mujer. Este hecho es motivo de investigación de la Fiscalía de Cosquín, como también el presunto abuso policial.