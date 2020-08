Córdoba: Murió baleado un adolescente y creen que le disparó un policía

Un adolescente de 17 años murió esta madrugada a causa de un disparo que habría realizado un efectivo policial, en un confuso hecho sucedido en el centro de la ciudad de Córdoba y que es investigado por la justicia. La víctima se trasladaba a bordo de un vehículo con otras cuatro personas que fue tiroteado en Chacabuco y Corrientes.

En la causa, tomó intervención el fiscal José Alberto Mana y trascendió que, en primera instancia, el joven no tendría antecedentes penales y se trasladaba a un bar con algunos amigos.

Todavía se desconocen precisiones del caso, pero se informó que el adolescente iba a bordo de un Fiat Argo que también recibió un impacto de bala. La identidad del fallecido se mantiene en reserva por tratarse de un menor de edad.

Ramiro Saravia es padrastro del fallecido y sostuvo: «Es confuso el hecho. (Los policías) detuvieron el vehículo donde se conducían los chicos. No menos de 50 policías. Ocurrió a la una de la mañana, no dejaron a la madre que se acercara. No nos dieron explicación, nos mandaron a la Central de Policía y tampoco nos dieron precisiones».

La hipótesis es que los jóvenes habrían pasado un control policial en la Plaza de las Américas, hubo una persecución y fue entonces cuando se registraron varios disparos. La familia se mostró sorprendida por la velocidad con la que el cuerpo fue levantado del lugar, donde no hay consigna policial ni tampoco se dispuso el corte de la calle.