A 100 días de Facundo, hallan restos óseos que serán peritados

Buenos Aires. Efectivos de las fuerzas federales de seguridad y perros adiestrados en la búsqueda de personas hallaron ayer algunos restos óseos quemados durante los rastrillajes realizados en campos cercanos a la localidad de Mayor Buratovich en el marco de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, de quien hoy se cumplen 100 días sin noticias.

Luciano Peretto, uno de los abogados que representan a Cristina Castro, la madre de Facundo, aseguró que el sector donde fueron hallados los restos fue marcado por uno de los canes y que los elementos ahora serán peritados.

Los nuevos operativos de rastrillaje comenzaron cerca de las 8.30 de ayer en un sector ubicado en proximidades del kilómetro 780 de la ruta nacional 3, en cercanías de Mayor Buratovich, en el partido de Villarino, y había sido solicitado por los familiares del joven de 22 años desaparecido al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez.

El operativo fue supervisado en persona por la madre de Facundo, Cristina Castro, quien ayer aseguró sentirse "agotada".

"Tengo esa sensación de querer llevarme a mi hijo hoy a casa, tenia esperanzas de buscar ayer y el fiscal me hizo perder 24 horas, no termino de entender tantas trabas", dijo Castro, tras lo cual agregó que su "corazón" le dice "que falta poco para hallarlo".

El lugar inspeccionado fue un predio ubicado en cercanías de la ruta nacional 3, en una zona donde existen canales de riego, lo que hizo necesaria la intervención de la Prefectura, cuyos efectivos hallaron una campera talle M de color azul, que, si bien no fue reconocida por la madre de Facundo, quedó secuestrada para ser analizada.

Luego, por la tarde, volvieron a inspeccionar otra zona ubicada en el kilómetro 776 de la ruta nacional 3, donde uno de los perros "marcó" un sector rodeado por cactus en el que se hicieron algunas excavaciones.

"Se encontraron algunos restos óseos que, por el tamaño, parecerían no ser humanos. Además, se hallaron dos restos óseos quemados que ahora serán analizados. Hay que ser prudente, hay que tomar la situación como amerita, no podemos determinar si corresponden o no a una persona", dijo ayer el abogado Peretto.

En el mismo sector y en los últimos días fueron hallados distintos elementos, entre ellos una mochila, zapatillas y prendas de vestir semienterradas y restos óseos que pertenecerían a un animal.

Tras dicha diligencia los efectivos de la PFA y PNA, junto a la división canes y los perros del adiestrador Marcos Herrero aportado por la querella se dirigieron a un canal de desagüe ubicado de otro extremo de Mayor Buratovich.

Un vocero policial dijo a la agencia Télam que "personal de la Prefectura recorrió el canal donde hay desagües pluviales y cloacales mientras que los perros de la querella y la Policía Federal por los extremos, en una extensión de unos mil metros".

Según se indicó todos los elementos hallados durante la jornada serán peritados por orden del fiscal Ulpiano Martínez.