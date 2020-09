La policía desplegó un gran operativo en Capilla del Monte

Este viernes se realizaron operativos saturación, en las zonas céntricas y periferias de la localidad de Capilla del Monte.

El operativo es fiscalizado por el Crio. My. Héctor Vélez y Sub Director de la Departamental Punilla, Crio. My. Sergio Mansilla, junto a Oficiales Superiores y Jefes, acompañando al personal en la tarea encomendada, afectando al dispositivo, móviles del sector, personal de Comisarías, de Investigaciones Criminales, Div. Policía Barrial, y personal del Escuadrón Motorizado Enduro de Zona IV.

Se visitaron comercios, se controlaron personas, dominios a través del dispositivo CAT, se inspeccionaron vehículos particulares y de alquiler, se chequearon motocicletas, deliverys, vigencia de permisos de circulación a través del código QR, y libros de registros en talleres mecánicos.

Como resultado de este despliegue: se logró el secuestro de motocicletas por infracción al Código de Convivencia, una motocicleta con pedido de secuestro, y autopartes con pedido de secuestro.

Los controles estarán desplegados durante el fin de semana, haciendo mención que los mismos son meramente preventivos y a fin de evitar la comisión del delito.