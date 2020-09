Secuestran más motos en operativos saturación en la ciudad

La policía logró el secuestro de motos tras realizar operativos saturación en varias localidades de Punilla.

Dando continuidad a los operativos diagramados por la Jefatura de Policia de Córdoba, se dispuso un despliegue en las zonas céntricas y periferias de Carlos Pa, Valle Hermoso, Tanti, La Cumbre y Santa María.

Se visitaron comercios, se controlaron personas y dominios a través del dispositivo CAT, se inspeccionaron vehículos particulares y de alquiler, se chequearon motocicletas, deliverys, y vigencia de permisos de circulación a través del código QR.

Como resultado de este despliegue se logró el secuestro de motocicletas por infracción al Código de Convivencia.

El operativo fue fiscalizado por el Crio. My. Héctor Vélez y Sub Director de la Departamental Punilla, Crio. My. Sergio Mansilla, junto a Oficiales Superiores y Jefes, acompañando al personal en la tarea encomendada, entregando elementos de bioseguridad a la totalidad del personal, afectando al dispositivo, móviles del sector, personal de Comisarías, CAP de cada Distrito, Investigaciones Criminales, personal del Escuadrón Motorizado Enduro, trabajando conjuntamente con personal de monitoreo de Cámaras de Seguridad.