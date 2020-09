En Capilla del Monte emitieron un duro comunicado contra la fiscal Paula Kelm

El equipo de trabajo "Justicia por Cecilia Basaldúa" y familiares de la joven de 35 años asesinada en Capilla del Monte, dieron a conocer hoy un duro comunicado contra la fiscal de Cosquín que instruye el femicidio, Paula Kelm, a quien acusan de no valorar el audio viralizado semanas atrás y donde una mujer que solo se hizo llamar "María", dio detalles escalofriantes de lo que habrían sido los últimos momentos de la mochilera porteña

Apuntando a integrantes de la policía de Capilla del Monte aseguran que "la Fiscal (Paula Kelm) dice abiertamente que ella cree que el audio fue hecho para ayudar al único imputado en la causa, Lucas Bustos. Reduce todo a esa intención. Y nos preguntamos ¿Cómo se acercaría a declarar una testigo cuando de antemano la fiscal no le cree? ¿Cómo lo haría estando amenazada de muerte y sin encontrar garantías ya de antemano por parte de la Fiscal? Es inadmisible que diga que las agrupaciones feministas van a brindarle protección. Esa es una responsabilidad que le cabe al Estado y únicamente es el Estado y las instituciones que lo representan, quienes tiene que brindar garantías a cualquier persona que en esta u otra causa se presente a brindar datos para resolver cualquier caso. Es inadmisible que diga que aún no ha solicitado la medida de protección de testigo, hasta tanto esta persona aparezca y así lo solicite. Urge, tal como hemos expuesto en la Fiscalía, que se arbitren las medidas necesarias para encontrar a quién grabó y difundió ese audio".

La causa

Cecilia Gisela Basaldúa se instaló en Capilla del Monte los primeros días del mes de marzo y por la pandemia no pudo parar en la casa de una amiga, por lo que un vecino llamado Mario Mainardi, le alquiló un lugar en el patio de su casa.

Fue justamente Mainardi quien denunció que el domingo 5 de abril Cecilia, había sufrido un brote psicótico y que había escapado de su propiedad.

Tras 20 días de intensa búsqueda, Cecilia apareció asesinada junto al arroyo El Durazno, cerca del basural de Capilla del Monte. Días mas tarde, una pericia forense determinó que había sido violada.

"La Fiscal asegura que en el audio hay inconsistencias. Asegura que el día 5 de abril hay testigos que vieron a Cecilia. La única testigo que consta en el expediente que hace tal declaración, es una testigo que muy posiblemente haya sido “presionada” para declarar así, porque su declaración fue mutando en el tiempo. Hay otras declaraciones que son muy imprecisas y no son prueba de nada. La Fiscal también dice que otra inconsistencia es el hecho de que Cecilia mandó un mensaje de texto desde su celular. ¿No considera acaso la Fiscal, que a ese mensaje lo pudo haber enviado el mismo Mainardi? Cabe destacar que esta último, en otras oportunidades, había llamado a la familia de Cecilia con el celular de la víctima (ya que el celular de la joven no tenía clave). Pero además ¿Cómo hizo Cecilia para mandar ese mensaje si había dejado el celular en la casa de Mainardi, lugar donde, además, fue encontrado el artefacto de comunicación propiedad de la joven?" se preguntan amigos y familiares.

El mismo destaca que la Fiscal asegura que todas las personas mencionadas en el audio de María fueron investigadas: "eso es falso. López y Zarate, policías de investigaciones, nunca fueron investigados. Tampoco José Mesa, ni Walter Luna. La Fiscal asegura que el único imputado Lucas Bustos (23), fue la última persona en ver con vida a Cecilia ¿Cómo hace para llegar a esa conclusión? Pero más grave es que ella dice que esto está acreditado en el expediente, cosa que no es cierta" continúan señalando.

El "perejil"

Las voces de la familia de la víctima y del único detenido coinciden en señalar que Lucas Bustos, "es un perejil". Desde que fue apresado, a las 72 horas que apareció el cuerpo de Cecilia, la opinión pública se inclinó por ese concepto y son cada vez más las voces que se alzan para repudiar su detención: "dice la Fiscal también, que el cuerpo de Cecilia tiene signos de abuso sexual, pero que el semen se evapora en 48 horas. Luego dice que la ropa de Lucas Bustos tiene su propio semen. O sea, para ella que un joven tenga rastros de su propio semen y de su propia sangre en la ropa es prueba de que es un abusador. Consideramos inadmisible que la Fiscal solicite un informe sobre la salud mental de Cecilia, cuando la única persona en poner en tela de juicio su salud mental es el mismo Mainardi ¿De qué sirve esto a la investigación? ¿Qué se pretende concluir? ¿Qué Cecilia estaba “brotada” y perdida por ahí? Cuando había hablado con familiares en día anterior a desaparecer y nadie noto nada extraño en ella" aseguraron.

Qué es lo que la Fiscal no está diciendo

Según el comunicado, la testigo María, dice en el audio que Mario Mainardi le dijo que no se molestara en denunciar porque la Fiscal lo iba a proteger: "las pruebas elevadas al cotejo de ADN fueron escasas a pesar de que existía mucha evidencia para ser analizada ¿Por qué la Fiscal consideró que no eran importantes para la causa? Además el tiempo en que se procesó la evidencia fue largo minimizando la posibilidad de hallar nuevas pruebas que resulten útiles para establecer un cotejo de ADN exitoso. Y surge ¿Por qué la Fiscal volvió pedir que se tomen nuevas muestras en sitios donde ya se habían tomado muestras y no se analicen las anteriores? como pasó con las muestras positivas en la casa de Mainardi. Habilitando el interrogante ¿Por qué se le permitió a Mainardi pintar con cal la casa? sitio donde se tomaron anteriormente muestras de sangre cuando todavía no se había desestimado por parte de la querella, su participación en la desaparición y posterior femicidio de Cecilia. No hay un análisis sobre los mensajes de índole sexual entre una mujer y Mainardi referidas a Cecilia. Para la familia, ella fue su entregadora. Hay intercambio de mensajes de Cecilia con su hermano donde le dice que Mainardi la está volviendo loca. Quedando registrado el pedido por parte de la víctima a su hermano, sobre la búsqueda de información previa sobre Mainardi, solicitando que busque en las redes, que averigüe que se sabe de él. Prueba que fue desestimada también por parte de la Fiscal".

Sobre el asesinato

Y sigue: "Las marcas que presenta Lucas Bustos en sus brazos no son compatibles con el lapso en que se fija la muerte de Cecilia. Los restos de plantas y sedimentos que se encontraron en el cuerpo de Cecilia no concuerdan con los analizados en la ropa de Bustos. Lo que la fiscal no puede explicar es ¿Dónde estuvo Cecilia desde el día cinco hasta el día en que fue asesinada? ¿Lucas Bustos la tuvo retenida? ¿Dónde? Cecilia era cinturón negro de tae kwon do, es difícil de imaginar que Bustos haya podido retenerla por varios días él solo. ¿Por qué la Fiscal no investiga al entorno cercano de Mainardi? ¿Por qué a la Fiscal le parece irrelevante que el hijastro de Mainardi recibiera de este como regalo algo que pertenecía a Cecilia y que habría sacado de la mochila de joven?. ¿Por qué estando Daniel y Susana en Capilla del Monte el día de la aparición del cuerpo de Cecilia y sabiendo la Fiscal de la presencia de la familia en la ciudad, omitió convocarlos para el reconocimiento del cuerpo o como testigos del hallazgo? ¿Por qué la Fiscal nunca quiso recibir a la familia de Cecilia? ¿Por qué la Fiscal solo se comunica telefónicamente con la familia cuando aparece el audio de María?" destacan en el comunicado a la vez que señalan que este documento se dio a conocer por tres motivos por tres motivos, el primero es la seria preocupación que surge de lo manifestado por la misma Fiscal, quien dijo que está “en la recta final” y a punto de cerrar el proceso de investigación. Resulta imposible de creer la liviandad e irresponsabilidad con que hace esta referencia, cuando no ha iniciado, ni ha atendido a ninguna otra línea de investigación, más que la que ella misma considera la definitiva y por la cual detuvo a Lucas Bustos" concluye.