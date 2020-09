Se llevaron la hormigonera que usa para trabajar y está desesperado

Diego es chofer de colectivo y desde hace varios meses, cuando comenzó la pandemia de coronavirus, empezó a realizar trabajos de pintura y albañilería para sobrevivir a la cuarentena. Hace veinte días, le robaron una máquina hormigonera de una casa en el barrio La Quinta de Carlos Paz y pese a que hizo la denuncia en la unidad judicial, aún no hay novedades y asegura que está desesperado.

El hecho ocurrió hace algunas semanas atrás en una vivienda perteneciente a la familia del concejal Leonardo Villalobos (Carlos Paz Unido), quien se solidarizó con el trabajador.

Diego es el damnificado y contó a El Diario: «Me robaron de la casa de un cliente, un concejal de Carlos Paz, donde estaba haciendo unos trabajos de refacciones. Estaba en el patio de la vivienda y para sacarla, doblaron los espejos retrovisores de los autos de la familia. Yo creo que no la voy a poder recuperar, la Policía hizo allanamientos cerca del lugar y no encontraron nada. Estoy muy preocupado y es mi herramienta de trabajo. Es una máquina que sale más de veinte mil pesos y no tengo para comprar otra».

«Hace meses que vengo trabajando en la construcción y me robaron justo ahora. No he tenido respuestas de ningún tipo y con este tipo de trabajos es que vengo poniendo un plato de comida desde que comenzó la cuarentena y tuvimos que dejar de trabajar con los colectivos»; completó.