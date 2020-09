Detienen al presidente de Sportivo Belgrano por narcotráfico

El presidente de Sportivo Belgrano de San Francisco, Pablo Esser, fue detenido este miércoles acusado de encabezar una banda que se dedicaba al narcotráfico y al lavado de dinero.

Por la misma causa también fue detenido su mano derecha, Juan Carlos "Cucho" Bossio.

A su vez, el líder de una de las barrabravas del club -"Los mismos de siempre"-, Brian Requena, se encuentra prófugo, ya que escapó cuando lo iban a detener mientras recibía 3 kilos 200 gramos de cocaína que le traían desde Rosario y la esperaba en la localidad santafesina de Santa Clara de Buena Vista.

Por ese operativo quedaron aprehendidas dos personas oriundas de Rosario. La camioneta en la que iba Requena fue hallada en estado de abandono en la localidad de Quebracho Herrado. La esposa del barrabrava quedó detenida.

La Justicia investiga, por otra parte, una maniobra en la que habrían enviado a personas a comprar 200 dólares y luego lo transferían a una mutual. También se los vincularía al uso de facturas truchas.

En el marco de la causa ya hay detenido 11 personas.

El fiscal federal de San Francisco, que lleva adelante el caso, Luis María Viaut, señaló a Cadena 3 que la investigación al grupo llevaba más de dos años.

Las oficinas de la sede del club Sportivo Belgrano y de la mutual Cosmopolita Devoto fueron allanadas este miércoles, entre otros operativos que también incluyeron una financiera que pertenece a Esser. Además, realizaron procedimientos en la vivienda del dirigente, donde secuestraron un automóvil Peugeot 3008, y en la de Bossio.

Se ordenó la detención por presunto financiamiento del narcotráfico

"Se ordenó la detención por vínculos y presunto financiamiento del narcotráfico. También se realizó un allanamiento en el club para recolectar pruebas y se determinará en el transcurso de la causa", precisó el fiscal.

Aclaró, además, que los otros detenidos no están relacionados con el club de fútbol.

Y justificó: "No podemos descartar más detenciones en el club, está todo muy fresco. Si no tuviese algún basamento legal, no me mandaría a hacer una medida así, ni hubiese hecho ese pedido al juez, sería un inconsciente".

Sportivo Belgrano juega en el torneo Federal A. Participa de la zona 1 de ese certamen de ascenso que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

(Fuente: Cadena 3)