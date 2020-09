La historia de un padre y su hijo, unidos en la lucha contra el fuego

Carlos y Yair Vidosa son padre e hijo, vecinos de Mayú Sumaj y ante el avance de las llamas, decidieron subirse a una vieja camioneta y enfrentar juntos la voracidad del fuego en Las Jarillas, en cercanías de San Antonio de Arredondo. Una historia conmovedora inspirada por las desgarradoras imágenes provenientes de las sierras, donde se vive un verdadero infierno.

«Nos motiva el desastre ecológico que estamos viviendo, decidimos aportar un granito de arena en esta lucha de todos. La devastación de los incendios nos afecta a todos y me pregunto por qué suceden estas cosas, si cuando yo era chico, no teníamos estos problemas. Me quedan muchas dudas de esto que está sucediendo y sentimos mucha impotencia y tristeza»; contó Carlos.

«Ojalá tengamos más conciencia sobre el lugar donde estamos viviendo y que estamos devastando con la tala, los incendios, las apropiaciones de los ríos y perdemos algo que es de toda la humanidad. Salimos a colaborar con los bomberos, fuimos al camino a Las Jarillas y la situación es terrible, había un ruido que daba miedo. Estuvimos llevando insumos como agua y frutas para hidratar a quienes estaban metidos en medio del fuego»; agregó el vecino.

«Estábamos ahí, vimos que se venía el fuego encima y tuvimos que arremangarnos y trabajar codo a codo, porque había mucha gente cansada y una situación desesperante. Echamos una mano arriba de los camiones de bomberos, conectamos las mangueras y empezamos a tirar agua. También estuvimos en la zona de Bosque Alegre y Falda del Carmen, donde el fuego está descontrolado. Hay que ayudar entre todos»; completó.

Es importante destacar que, Carlos es padre de Ingrid Vidosa e hijo del recordado Ariel Vidosa, primer jefe comunal de Mayú Sumaj, uno de los primeros pobladores del sur de Punilla y amigo de la infancia del Che Guevara.