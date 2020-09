Los focos activos en Punilla y la incansable lucha de los bomberos

Tras haber trabajado durante toda la noche y la madrugada, los bomberos se adentraron esta mañana en la montaña para intentar frenar el avance del fuego en la zona sur de Carlos Paz. También se mantienen activos los focos ubicados en el norte de Punilla y en las Altas Cumbres.

Para este jueves están pronosticadas temperaturas de más de 30 grados, fuerte viento norte y baja humedad relativa. Recién el viernes habrá una rotación del viento hacia el sur y se esperan algunas lluvias. Hoy tras la planificación prevista luego del vuelo del avión vigía, se sumarán al combate del fuego 10 hidrantes de Provincia y Nación, y un helicóptero.

«Se sigue trabajando en los incendios que tenemos en distintos sectores de la provincia, en particular el que tenemos en Carlos Paz. Tenemos que tener el máximo de precaución, dejar que el personal de bomberos pueda trabajar y desplazarse con las unidades. Entendemos que la gente tiene ansías de participar y colaborar y muchas veces no se miden las consecuencias y no queremos que ninguna persona salga lesionada. Hay lugares de difícil acceso y quebradas importantes»; expresó Diego Concha, titular del área de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba.

«Ahora se encuentra en la ladera detrás del cementerio de Carlos Paz y ascenderán los bomberos hasta ese sector. Anoche se logró evitar que el fuego bajara hasta la zona de viviendas en Villa Independencia y hoy seguiremos trabajando»; agregó.

Por su parte, el intendente Daniel Gómez Gesteira, precisó: «Esta sequía, estos vientos que estamos teniendo y la dinámica de los incendios nos preocupa y nos hace solidarios, pero debemos respetar cada una de las directivas de los bomberos y la Policía».

En el norte de Punilla, quedan dos flancos activos que se desprendieron del incendio que arrancó en La Cumbre. Uno avanzó por el lado izquierdo y quedó contenido y sin riesgo para viviendas, mientras que otro se dirigió hacia la Pampa de Olaen y arrasó con pinares y pastizales secos. Asimismo, hoy también se trabajará en la zona de San Clemente y Potrero de Garay donde se dirigieron las llamas que cercaron el Observatorio de Bosque Alegre.

Finalmente, también se combatirá el foco que se mantiene en Las Jarillas y que amenazó varias viviendas.