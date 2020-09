Una bombero de Cosquín debió ser internada con quemaduras

Una joven bombero de Cosquín sufrió quemaduras de tipo A y AB en la extremidad superior y en una oreja cuando se emplazaban maniobras de extinción en horas de la madrugada de hoy con autobomba en zona de Río Pintos.

Desde bomberos agradecieron al Hospital Domingo Funes y a su personal médico por la atención brindada a la efectivo quien fue trasladada a ese nosocomio y ya se encuentra en su domicilio superando la situación.

"Las condiciones de clima extremo más las características del lugar hacen un combo muy peligroso convirtiendo a este incendio con características explosivas" aseguraron.

Bomberos pidieron a los vecinos no ir al lugar del incendio aunque agradecieron la solidaridad de los vecinos asegurando que no necesitan alimentos, agua, frutas etc.