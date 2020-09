Murieron sus 35 animales porque no lo dejaron entrar a San Luis

Un productor que estaba impedido de ingresar a San Luis perdió 35 animales por falta de agua y cuidados. El productor afectado dijo a Radio LV16 que perdió animales y abejas porque no lo dejaban entrar a la provincia.

"Esperando el correo electrónico, el mail del comité de crisis que decía "no se lo ha autorizado por la pandemia" relató Leonardo Bonet, un productor del norte provincial.

"50 páginas para que te digan que no podés entrar a San Luis, hasta que pude. Estuve marzo, abril, mayo, junio, en julio recién puedo entrar, luego comerme los 14 días, que es totalmente insano para tu cabeza, porque estar 14 días te transformás en un pájaro, que en cinco días chocas contra la tela, y después lo que te den de comer, lo que lo que tengan. Es totalmente insano que te quiten la libertad de tu decisión de poder transitar. Y pasó esto como dice el dicho, ´el ojo del amo engorda el ganado´" aseveró.

Y agregó: "Y pasaron días y días que no había agua ni comida, el empleado no lo puedo solucionar y pasó todo lo que pasó. Fueron 35 animales entre grandes y chicos. Más otros más que no he visto por el campo. Tengo abejas que se murieron por no tener cuidados".

"Esto es un desastre, es un capricho, no entiendo en qué cabeza cabe. Ya llevo tres meses acá alejado mi familia, de mis hijos, es la realidad que nos ha tocado y no podemos estar adelante de un déspota cómo es el gobernador de San Luis, que él decide hace o deshace para que vos entre o no a ver" lamentó.