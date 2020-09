La lucha de una madre frente al horror que vivieron sus hijos

La justicia decidió archivar la denuncia de una madre que aseguraba que sus dos hijos habían sido víctimas de abuso sexual de parte de su familia paterna, en un hecho que tuvo gran repercusión en la ciudad de Carlos Paz. El caso trajo polémica y el abogado que patrocina a la mujer, quien ahora vive en la Provincia de Chubut, adelantó a El Diario que se presentó un recurso para que se revea la decisión y siga adelante la investigación.

La historia de los dos hermanitos fue difundida por EL DIARIO el año pasado, cuando F. sostuvo que la justicia había dispuesto que sus hijos volvieran a la casa de su familia paterna donde habrían sido abusados sexualmente. Sin embargo, la decisión judicial abre la puerta para que el padre de los menores solicite su revinculación, pese a que el expediente incluye informes de instituciones educativas, testimonios de maestras y la psicóloga del colegio al que asisten y los registros del hospital municipal (en donde se constataron las lesiones). Asimismo, se incorporó el diagnóstico y testimonio de la terapeuta de los niños respecto la existencia de indicadores de victimización sexual y sugerencia de no vincularlos con su padre, el relato que hizo la madre y otros elementos vinculados a los hechos.

El doctor Claudio Bonetto es quien lleva la causa y manifestó: «La causa se originó cuando a uno de los nenes, el más grandecito se le constata una lesión genital en su pene. Es atendido en un hospital público al que la mamá lo llevó porque el nene estaba dolorido y sangraba. Lo atendió una pediatra y la pediatra le dice que debía hacer una denuncia por el tipo de lesión que tenía, porque era imposible que se la haya autoinflingido. La llevaron hasta la comisaría y formalizó la denuncia. Ella en ese momento, no sindicó al papá como el autor, pero sí solicitó que sea investigado el caso. La causa estuvo a cargo del fiscal Ricardo Mazzuchi originalmente y yo intervengo con la causa archivada».

«Los nenes comenzaron terapia y el colegio al que iban, logra advertir distintos comportamientos sexualizados que empiezan a detallar en planillas de seguimiento. Cuando yo intervengo me opongo a ese primer archivo y va a la Cámara de Recusación, el juez de control de Villa Caros Paz ratifica que no hay razones para avanzar y la Cámara de Apelaciones de Córdoba es lapidaria y le dice: Usted tenía una lesión genital, un diagnóstico de una terapeuta que decía que el niño es abusado y seguimiento en el colegio, o sea el origen de esa lesión lo tiene ahí. El expediente baja, lo apartan a Mazzuchi y recae en la fiscal Jorgelina Gómez, porque F. había formulado una segunda denuncia. Esa segunda denuncia se hace por exigencia del colegio, porque la llamaron y le dijeron todas las cosas que hacía el nene. Las dos denuncias se juntaron y luego se sumó que los niños le cuentan a la mamá quién había sido, cómo había sido y empiezan a poner en palabra lo que les sucedió»; relató.

«Así viene sucediendo y ahora nos enteramos del archivo. Hoy dicen que se archiva porque la pericia psicológica de los niños dice que no tienen indicadores y que la mamá fabula y miente. Ni siquiera logran discernir que las denuncias no las hace la mamá porque quiera acusar al papá, sino que se lo pide un pediatra y luego el colegio. Ellos dicen que la madre está induciendo a las criaturas, pero mientras tanto vos tenés el testimonio de los directivos del colegio de Carlos Paz, dos terapeutas distintas que dicen que fueron abusados, una lesión genital constatada y el testimonio de los niños a maestras, a la madre, a la tía y a la abuela. Han observado comportamientos y un montón de indicadores para ratificar que los hechos existieron»; agregó Bonetto.

Pero más allá del particular, el letrado considera que el problema de la causa se enmarca dentro de una situación más compleja vinculada a una deuda de la justicia de Córdoba. «Esta no es la única causa, es la más paradigmática porque hay evidencias físicas y ni así les creen a las criaturas. Esto pasa porque se parte del supuesto de que al niño no hay que creerle y tiene que superar 17 o 18 test o criterios distintos de credibilidad en las pericias para que su testimonio sea válido. Los resultados son estos y con motivo de esta decisión, la Jueza de Familia puede insistir en una revinculación frente a un pedido del papá y eso es lo más peligroso. La causa es una locura y el archivo llama mucho la atención, porque probatoriamente no da para hacer eso y hay mucho para avanzar. Recientemente, Ni una Menos se manifestó y planteó una problemática que atraviesa causas como Collegium, la Casa del Padre Aguilera y un jardín maternal, donde no les creen a los niños. Se trabaja mal porque el expediente penal, los peritos no lo piden y entonces les faltan elementos. Este es uno de los errores principales que tiene el gabinete y los equipos técnicos de la justicia de Córdoba, que se remonta a cuando estaba en funciones Laura Beltramino en el Equipo Técnico de Víctimas»; consideró el letrado, quien presentó un recurso de oposición,

«Irá al juez de control y éste deberá decidir si está bien o mal archivada, dependiendo de lo que resuelva, irá a la Fiscalía de la Cámara de Acusación o la Cámara de Apelaciones. Creo que ahí se pondrá un coto a todo esto, porque ya lo hizo antes. Lo ridículo es que todo el mundo ve el abuso menos los equipos técnicos. Esta problemática no es de ahora, sino que viene desde hace tiempo. El problema lo tiene el servicio de justicia y apenas el 3,8% de las causas de abuso llegan a juicio. La causa de F. y de estos nenes, es una más de muchas. Es sistemática la forma de trabajar, aplican el Síndrome Alineación Parental sin decir que lo están haciendo. Aplican los postulados de algo que está prohibido: la madre miente, manipula, está loca. Dicen que los nenes mienten, pero no dicen cuál es la mentira»; concluyó.