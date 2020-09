«No nos va a matar el Covid-19, nos va a matar un accidente de tránsito»

Varios vecinos escribieron a EL DIARIO denunciando su preocupación por las largas filas de vehículos que se originan en el ingreso a la ciudad de Carlos Paz desde la autopista, a raíz de los controles que se realizan en el marco de la pandemia de coronavirus. Aseguran que muchas veces, hay frenadas repentinas y maniobras bruscas para evitar accidentes.

«Quiero hacer visible un peligro enorme que ocurre en la entrada a Villa Carlos Paz por la autopista desde Córdoba, ya que he reclamado en el mismo puesto de control y he intentado hacerme escuchar a través de un concejal, pero nada cambia. Hoy volvimos a estar expuestos a un enorme peligro, a las 18:30 hs. en plena hora pico, había un solo uniformado controlando el ingreso a Villa Carlos Paz lo que provocó que la hilera de autos llegase hasta la curva donde finaliza la autopista. Nos amontonamos los autos en la curva y una moto tuvo que hacer malabares para no llevarse por delante una camioneta que había quedado cruzada»; manifestó un lector en un texto enviado a este medio.

«¿Qué tiene que pasar para que entren en razón y modifiquen y refuercen el servicio de control en el ingreso? ¿No nos va a matar el COVID19 pero sí un accidente de autos? ¿Será que tenemos que esperar que una familia quedé destrozada debajo de las ruedas de un auto o un camión, para que lamentándonos todos, algo cambie en este ingreso?»; añadió.

Como este testimonio, se sumaron otras denuncias solicitando que se instrumenten acciones que permitan descomprimir el ingreso a la ciudad en los horarios de mayor circulación. Y es que el peligro es evidente, ya que muchos conductores desconocen que al término de la autopista Justiniano Allende Posse se encuentra el puesto de control. Muchos ingresan a gran velocidad y repentinamente, al doblar en la curva del puente de entrada a Villa Carlos Paz, se encuentran con vehículos detenidos por el control.