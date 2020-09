Internaron a una beba de San Antonio: Investigan si contrajo COVID-19

Una beba de nueve meses, oriunda de la localidad de San Antonio de Arredondo, fue internada de urgencia en el Hospital de Niños de Córdoba porque presentaba síntomas compatibles con el COVID-19. Se le ordenó un hisopado y según informaron desde el municipio ubicado al sur de Punilla, se aguardan los resultados.

La pequeña Ludmila presentaba un cuadro de fiebre y había sido trasladada en primera instancia al Hospital Sayago de Carlos Paz, donde se le había ordenado un análisis preventivo para descartar que tuviese coronavirus.

Mientras se aguardaban los resultados, se viralizó un audio de la abuela de la beba solicitando conocer el diagnóstico de forma inmediata y solicitó que fuese hospitalizada para descartar un posible contagio. Ante la situación y debido a la gravedad del caso, el gobierno de San Antonio de Arredondo dispuso ayer su inmediato traslado en una ambulancia hacia la capital cordobesa.

Consultada al respecto, la intendenta Patricia Cicerone señaló a El Diario: «La beba fue atendida en el hospital de Carlos Paz, se le hizo el hisopado y como seguía con fiebre, también se la atendió ayer. Lo que ha sucedido es que viralizó un audio enviado por la abuela sin tener precisión del tema. Nosotros nos comunicamos con el abuelo y con la directora del dispensario y estuvimos actuando rápidamente para descartar cualquier caso».

«Fue trasladada ayer hacia el Hospital de Niños, conseguimos que la madre se quedara con ella y aparentemente padece una infección urinaria. Yo me comuniqué con el Ministerio de Gobierno y luego con el Hospital de Niños, la atendieron por la guardia y por ahora, no hay resultado del hisopado. No hay resultado todavía, está demorado porque hay muchos casos en análisis, pero queremos aclarar que por el momento no podemos afirmar que haya contraído coronavirus»; completó.