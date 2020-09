Como no le dieron un cigarrillo, atacó a una pareja de La Falda

Un curioso y delicado hecho sucedió durante la madrugada de ayer en La Falda, cuando una mujer y su pareja fueron brutalmente golpeados por un vecino, quien al verlos llegar a su hogar se cruzó para pedirles cigarrillo y ante la negativa, fueron sometidos a una brutal golpiza. El violento hecho se produjo en el populoso barrio San Jorge de esa localidad, cuando la pareja llegaba de festejar un cumpleaños.

El hijo de la mujer, denunció a través de las redes sociales detalles de lo acontecido, señalando además que el agresor no solo se conformó con golpearlos con los puños, sino que además les tiró piedras. El hombre, dijo que tanto su mamá como la pareja de ésta debieron ser asistidos en el hospital municipal para las curaciones pertinentes.

Luca Bulacio relató en su cuenta de Facebook: "llegar y ver a mi mamá así me parte el alma, me llena de pensamientos malos, venganza, justicia por mano propia? Y arruinar peor mí vida? ¿Por favor ya que la justicia de la falda no "EXISTE" por favor ayúdenme de corazón Ni una menos es solo para PAREJA? Vecinos de la esquina de la casa de mi mamá la patotearon por no darles un pucho!!! entre 3 hombres por favor les pido alguien ayúdeme la policía no hizo nada de nada " destacó en su relato.