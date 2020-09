Murió el bailarín Martín Castro tras denuncias de demoras por el protocolo

Murió el bailarín Martín Castro un bailarín de Colonia Caroya que durante el fin de semana pasado comenzó con síntomas de apendicitis y luego peritonitis.

Liliana Celiz su esposa, había denunciado que no lo habían operado a tiempo por culpa del protocolo Covid-19.

La semana pasada, cuando el dolor se volvió insoportable fueron al hospital de Jesús María, adonde confirmaron que el cuadro ya era de una peritonitis y que ameritaba el traslado de urgencia al hospital de Alta Gracia.

Ese traslado se concretó, pero como el cuadro de peritonitis le provocó fiebre, se activaron los protocolos por el coronavirus.

"A mí me corrieron, me dijeron que no me podía quedar. Agradezco tener una amiga acá porque si no quedaba en la calle. ¡Es entendible que tienen que respetar el protocolo, pero operalo!", reprochó Celiz una semana atrás.

"Lo tendrían que haber operado el mismo lunes a la noche, el doctor lo trajo de urgencia. Lo hicieron dormir el lunes a la noche para calmarle el dolor, el martes lo iban a operar a la mañana y tampoco. Un doctor lo quiso operar y no lo autorizaron, le cerraron el quirófano", denunció.