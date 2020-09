Facundo Torres en aislamiento por un contacto estrecho de Covid-19

El exintendente de la ciudad del Tajamar y actual ministro de Gobierno de la Provincia, Facundo Torres, permanece en aislamiento preventivo y obligatorio luego de que se conociera que su secretaria privada dio positivo para Covid-19.

Torres confirmó que cumple la cuarentena en la ciudad de Córdoba para preservar a su familia. “Nos hisopamos el día viernes como todas las semanas y el sábado a la noche nos confirmaron que mi secretaria Ana Laura Noriega había dado positivo y desde ese momento desde el ministerio de Salud me piden que siga el protocolo estricto por contacto estrecho, que me aísle así que me vine a Córdoba al departamento” contó Torres a medios regionales.

El ex intendente, asegura que está tranquilo y aguarda el día miércoles cuando le practicaran otro hisopado. “Esto me rompió un poco la agenda, pero estamos cumpliendo el protocolo a rajatabla”, dijo.