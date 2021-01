La mujer que denunció a Pavón dijo: «abusó de mí dentro de un baño»

Buenos Aires. Marisol Doyle es la mujer que demandó por abuso sexual a Cristian Pavón, el delantero de Boca Juniors que volvió recientemente al club tras su paso por Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

La denunciante, que es representada por el abogado Fernando Burlando, quien también defiende en un caso de violencia de género a Daniela Cortés, expareja del delantero colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa, difundió la noticia a través de sus redes sociales.

“Esta persona no se merece estar en el club ya que por sus malos actos deberá responder ante la justicia. ¿Por qué hacen oídos sordos? Hace un año vengo afrontando muchas situaciones y tratando de sanar heridas y haciendo que la Justicia actúe”, escribió y acompañó el texto con una foto del delantero.

“¿Qué le pasa al club de quien soy fanática? Deberían tomar medidas... Ya no aguanto más tanta hipocresía... Espero y deseo tengan en cuenta este tipo de actitudes. Sólo deseo que la Justicia sea justa. Porque lo que esta persona hizo conmigo no tiene nombre. Un año de sufrimiento, un año para salir adelante, un año para fortalecerme. No voy a tener piedad como vos no la tuviste conmigo”, agregó la denunciante, quien este lunes amplió su versión de los hechos en televisión.

“Abusó de mí dentro de un baño”, relató en una entrevista con Cortá por Lozano por Telefé. “Viví un calvario. Quiero explicarle a la sociedad que si me tomé todo este tiempo para denunciar fue porque estaba en una situación de rehabilitación. Había caído en un pozo depresivo, decepcionada totalmente por una situación que había atravesado en una fiesta a la que asistí y en la cual se encontraba Cristian Pavón”, continuó desde su Córdoba natal, donde también es oriundo el delantero de Boca.

Marisol indicó que Federico, el hermano de Cristian Pavón, está al tanto de lo ocurrido. Y relató qué pasó la noche del 1º de noviembre del 2019, en la localidad de La Bolsa, Córdoba, lugar al que ella asistió con amigos a una fiesta y donde se habría producido el hecho.

“Al ser una bienvenida, supuse que iba a ser una fiesta tranqui, normal. Pero me encontré con una situación totalmente distinta. Una cabaña que se iluminaba sólo con las luces de un parlante, donde ocurrían hechos que para mí no son normales. Relaciones entre chicos y chicas, algunas consentidas y otras no. Yo soy hincha de Boca y Pavón es un jugador al que yo admiraba. Jamás creí que iba a pasar lo que pasó”, relató entre lágrimas la joven.

Esta supuesta fiesta de bienvenida a Kichán habría sido organizada por los amigos de Pavón, quien se encontraba en su Aniscate natal (a tres kilómetros de La Bolsa) de vacaciones, antes de emprender el viaje rumbo a Los Ángeles Galaxy para continuar su carrera en la MLS.

Marisol continuó con su versión de los hechos. “Un amigo de Cristian me convidó un cigarrillo de marihuana y yo lo acepté para probar. Al no haber consumido nunca estupefacientes me llevó a un malestar y me descompenso. Entonces, me dirijo al baño descompuesta, mareada e inestable. Ahí es donde Cristian forcejea la puerta, ingresa al baño y ahí adentro se produce lamentablemente el hecho”. Ante la pregunta de Vero Lozano si sufrió abuso sexualmente, Doyle no dudó: “Sí, me angustia decirlo porque la verdad que... ayer estaba tranquila, pero ante la crítica de la gente, que empieza a difamar con que uno quiere plata y no, lo quiero ver detenido. Yo no quiero fama ni plata, lo quiero detenido. Voy por la detención de Cristian Pavón”.



Y agregó: “Luego del acoso, él se retiró del baño como si nada y me dejó ahí tirada. Me empujó para abusar de mí, me empujó contra el bidet. Sus amistades pensaban que él estaba teniendo relaciones consentidas, pero no fue así. Cristian salió del baño, agarró el parlante y dijo: ‘Se terminó la fiesta, vámonos’. Y se fue con sus amigos. Yo lo empujé de bronca, se le cayó el teléfono y se le rompió. Al poco tiempo me enteré que al irse del lugar, les dijo a sus amigos: ‘Esta culiada me rompió el teléfono’, como si fuera eso lo importante”.

La mujer, que ya presentó la denuncia penal en Córdoba, reveló que ella mantenía una relación sentimental informal con Federico Pavón, uno de los hermanos de Cristian, y que por medio de él supo que el futbolista xeneize estaba al tanto de lo ocurrido.

“Cristian no sabía de esa relación. Pero Fede me dijo que un primo de él le contó lo que había pasado y él se lo tomó con naturalidad, como si hubiera sido la única vez. Él no sabía que la mujer abusada era yo, nunca se lo confesé. Cuando ocurrió el hecho, yo estuve muy mal anímicamente en Córdoba. No quería contarlo, porque los conocidos que yo tenía eran del mismo entorno que Pavón. Tenía miedo por mi vida. No pude contar nada por miedo a las represalias”, finalizó.

Por su parte, los abogados que representan a Cristian Pavón desmintieron y calificaron la denuncia de “falsa”.

“La denuncia en contra del señor Pavón es falsa. Por ello, Pavón denunció oportunamente esta situación ante la Fiscalía competente de turno por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y falsa denuncia. En esa denuncia, Pavón fue convocado como testigo y aportó todo lo que conocía sobre los hechos por él denunciados”, aseguraron los letrados Gabriel y Gerard Gramática Bosch y Débora Ruth Ferrari.

La causa quedó a cargo del fiscal Alejandro Peralta Otonello, de Alta Gracia, provincia de Córdoba. La investigación se retomará el 16 de enero, tras la feria judicial. (Fuente: Infobae)