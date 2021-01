Diluvio en Punilla: «Vimos como el agua se llevaba la casa entera»

Luis Bucalo vivía con su mujer y sus dos hijas de 6 y 11 años al fondo del balneario de Huerta Grande. El fuerte temporal registrado ayer les llevó su casa y todas sus pertenencias, incluyendo sus herramientas de trabajo y apelan a la solidaridad de los vecinos del Valle de Punilla para salir adelante.

«Estábamos en la casa y vimos que el arroyo empezó a subir muy rápido. Nos fuimos un poco más arriba, a otra casita, y habrán pasado cinco minutos, cuando vimos cómo subía como cuatro metros. No podíamos creerlo, fue una locura lo que creció. No tuvimos tiempo de nada, sacamos la billetera, los documentos y el abrigo para las nenas, pero nada más, ni las zapatillas les pudimos poner»; relató el hombre, durante una entrevista concedida a EL DIARIO.

«Fue todo tan rápido que no hubo tiempo para nada, nos fuimos más arriba a una construcción y desde ahí, vimos como el agua se llevaba la casa entera con los muebles y las herramientas de trabajo. Fue algo muy doloroso»; agregó.

«Cuando el agua bajó, quedaron tirados un par de ladrillos y anduvimos buscando, pero no encontramos nada. Yo trabajo de albañilería y haciendo parquizaciones, pero me quedé sin herramientas. Ahora estamos parando en lo de una amiga hasta conseguir algo. Mi pareja está muy mal, porque la casita era de ella y no nos quedó nada»; contó Luis.

Para colaborar con la familia, comunicarse al 3458-546391.