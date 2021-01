Denuncia que su abusador se esconde en el Valle de Punilla

Una joven de 21 años, oriunda de la localidad de Merlo (Provincia de Buenos Aires) denunció que su abusador se esconde en el Valle de Punilla. Se llama Victoria Buscemi y aseguró que se trata de la pareja de su tía, que habitaría en Parque Síquiman y trabajaría en Villa Carlos Paz. Días atrás, uno de sus familiares lo encontró y lo atacó a cuchillazos.

La joven concedió una entrevista a El Diario, dónde dio un crudo testimonio de los abusos que padeció. «Todo empezó cuando tenía más o menos ocho años, vivía en un departamento y en otro departamento en la planta superior vivía mi tía, la hermana de mi papá y su marido. Él empezó primero a invitarme a ver la novela, me tiraba en la cama y me tocaba. Me hacía sentarme encima de él, o me metía la mano en el pantalón o me besaba. Cuando escuchaba que mi tía subía, me decía que no dijera nada porque a mi papá y mis tíos lo iban a matar y los iban a meter presos. Me decía que yo iba a arruinar la familia».

«Me invitaron a la costa, a Santa Teresita. Yo dormía en la pieza de abajo y él en las habitaciones de arriba, pero bajaba de noche y se metía en mi cama. Fue cuando me cansé y le dije que quería volver a mi casa, pero me dijo que no contara nada porque mi tía iba a tener familia y yo le iba a arruinar la familia. Volvimos, yo jamás dije nada y un día, llama a mi hermana más grande y lo intenta con ella. Mi hermana le contó a mis papás y mi tío y mi papá lo querían matar. Con la ayuda de unos familiares que tiene en una iglesia, lo ayudaron a escaparse a Córdoba y no sabíamos dónde se estaba escondiendo»; agregó.

«Sin embargo, cuando mi abuela se mudó a Córdoba, nos enteramos dónde estaba. Hace algunas semanas, mi tío se fue de vacaciones a Córdoba y pasó lo que pasó, mi tío lo fue a buscar y terminó preso. Él levantó la denuncia a cambio de lo que dejáramos tranquilo y cuando le explicamos la situación a la Policía, nos dijeron que ellos desde Carlos Paz no podían hacer nada. Él tiene dirección en la misma casa que yo, le llegan citaciones todo el tiempo y no le importa. Mi mayor preocupación es que él estaba viviendo en estos momentos con sus hijas que tienen la misma que yo tenía cuando comenzaron los abusos»; expresó Victoria, en otro fragmento de la entrevista concedida.