Crudo testimonio: El horror que vivió el taxista apuñalado

Juan Carlos Velázquez, el taxista cordobés que fue apuñalado durante un asalto violento, contó el horror que vivió ayer a la tarde y dijo: «Casi me mata por un celular».

El hombre fue sorprendido por un ladrón que simuló ser un pasajero y se hizo llevar desde el centro hasta la esquina de Sanavirones y Bailén, en barrio Yapeyú, donde tomó al chofer por el cuello y cuando éste le agarró la mano, comenzó a propinarle una serie de puñaladas.

Seis puntazos recibió el cuerpo del trabajador del volante, quien reconoce estar vivo de milagro. «Si hubiera sido más certero, no estaría acá»; dijo la víctima, quien reconoce haber actuado mal al intentar resistirse al robo.

«Estaba totalmente descontrolado. Casi me matan por un celular. Si hubiera sido más certero en la agresión, no estaría sentado acá. Siempre hablamos de entregar todo cuando nos toque, pero ya estamos cansados. Es una situación crítica, nos cuesta hacer la moneda entre deudas e impuestos para que te la lleven en dos minutos. Laburo más de 12 horas por día. Podría haber sido peor, no pensé. Hice mal las cosas, me debería haber quedado quieto»; aseguró el hombre, en diálogo con Canal Doce.