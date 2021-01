Un albañil atacó salvajemente a una embarazada

Un hombre fue identificado y detenido acusado de haber atacado en su domicilio a una mujer, quien se encuentra cursando la semana 37 de su embarazo.

Según el relato de la mujer, el hombre es un obrero que solía realizar trabajos en su casa. El pasado lunes, el albañil tocó su puerta diciéndole que quería buscar unas pertenencias que se habría olvidado allí. Cuando ella abre la puerta, el sujeto aprovechó el momento y la atacó.

“Me empezó a gritar y a amenazar, diciendo que estaba enojado porque culpa mía se había quedado sin trabajo” relató a El Doce, en el programa El Show del Lagarto. “Se me tiró encima y me pedía plata. Yo no tenía nada. Lo traté de empujar y me empezó a pegar manotazos. Yo tenía miedo por mi beba”, relató la mujer de 31 años.

La mujer fue empujada panza abajo al piso, con los riesgos que eso implica durante un embarazo tan avanzado, y el hombre se le posicionó encima y comenzó a ahorcarla. “Me empezó a ahorcar. Me tapaba la nariz y la boca y me decía que no gritara. Perdí la conciencia porque no podía respirar: me veía muerta”, relató.

Cuando ya estaba inconsciente, Ale, la empleada doméstica entra al domicilio y se encuentra con semejante escena. Al empezar a gritar, el hombre suelta a la embarazada que seguía en el piso. Acorde al relato, mientras la trabajadora la asistía, el delincuente se paró y comenzó a recorrer la vivienda en búsqueda de dinero. Las encerró en el patio y huyó.

Finalmente, la mujer embarazada pudo ser asistida y permaneció tres días internada. Ya se encuentra nuevamente en su casa, recuperándose de las lesiones. Su bebé se encuentra bien, y tiene fecha para nacer para el 10 de febrero.

El sujeto, por su parte, fue detenido este jueves y la familia de la víctima espera que la Justicia lo condene por intento de homicidio.