Ataque antisemita en La Cumbre: habrían identificado a los atacantes

La cumbre.- Dos hombres mayores de edad y domiciliados en la localidad de La Cumbre, habrían sido identificados como los autores materiales del ataque antisemita contra una familia judía que vacacionaba en la misma ciudad, según indicaron fuentes del caso.

La investigación está a cargo de la fiscal Paula Kelm, y la funcionaria judicial habría emitido la orden de captura para los identificados, aunque la noticia no fue confirmada.

El hecho tomó trascendencia pública ayer, cuando el portal Infobae, publicó que el miércoles 21 de enero, a las 19 horas, Max C. (quien prefiere no revelar su apellido) viajaba en auto desde La Falda hacia La Cumbre. Durante el trayecto, de aproximadamente 15 kilómetros, y a la altura de Villa Giardino, un auto Subaru conducido por dos hombres se le puso a la par y comenzó a insultarlo a él y a su familia por su condición de judío.

“Volvíamos de pasar el día en un parque de juegos y, en un momento, mis hijos me dicen que había un auto que nos estaba siguiendo. Al principio no le di importancia, pero después me di cuenta de que tenían razón”, explicó el hombre.

Max C., de 42 años, viajaba con su mujer, la abuela de su mujer (una señora 91 años) y sus cinco hijos de 17, 15, 13, 11 años y un bebé de un año y medio.

En medio de la persecución, aceleró con la idea de “perder” al Subaru. Su intento fue en vano. “Aumentaron la velocidad para seguirme de cerca hasta que lograron encerrarme en una rotonda, se bajaron del auto, empezaron a darle patadas al mío y a maldecirnos. ‘Judíos de m..., váyanse de acá. Hay que matarlos a todos’, nos gritaban”, contó.

En el interior del vehículo, mientras tanto, sus hijos lloraban de miedo y la abuela de 91 años empezó con ataques de pánico. “Me quieren matar, me voy a morir”, gritaba. Max C. decide bajar del coche para intentar dialogar con los atacantes, pero como respuesta recibió una golpiza y más insultos.

Una vez en La Cumbre, se presentó en el Destacamento Policial, donde les tomaron la denuncia que ampliaron en la Fiscalía de La Falda.

El @minsegcba informa que la @PoliciaCbaOf procedió, por disposición de la fiscal Paula Kelm, a la detención de los sujetos sindicados como responsables de las agresiones a la familia que vacacionaba en Córdoba y que fue agredida por su condición de judía. — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) January 25, 2021

La DAIA informó que la representación de la comunidad judía, a través de su filial Córdoba, realizaron las denuncias correspondientes y expresó además su “total rechazo a estos ataques judeofobicos que menoscaban la convivencia pacífica en nuestro país y merecen la condena de toda la sociedad”.