«Temblaron las paredes, el techo y se movió todo»

Un fuerte sismo se hizo sentir esta mañana en gran parte de la Provincia de Córdoba y tuvo epicentro a escasos kilómetros de la ciudad de Tanti, donde se vivieron momentos de extrema tensión a causa del movimiento telúrico. También se sintió con fuerza en prácticamente todo el cordón serrano, donde los vecinos aseguran haberse despertado con un fuerte estruendo acompañado de un intenso movimiento.

A través de mensajes que enviaron a la redacción, cientos de vecinos del Valle de Punilla y alrededores dieron cuenta del temblor y contaron cómo lo vivieron. «Se sintió muy fuerte, estábamos acostados y nos despertamos porque escuchamos un ruido muy fuerte y después se nos movió la cama»; relató Luis, quien vive en la zona de Empalme.

Pao Zapata escribió: «Nosotros vivimos en Villa Santa Cruz del Lago, fue bien cerquita, parecía que pasaba un camión. Cimbró todo y hubo réplica». En el mismo sentido, Dani Maidana agregó: «Estoy en Tanti y fue feo, tembló todo. El segundo fue mas despacio y solo se sintió en el piso».

Desde el sur de Punilla, Belén Ponte sostuvo: «Me tembló todo, impresionante en Mayú Sumaj».

Hubo testimonios de vecinos de Falda del Carmen, Cosquín, La Falda, Salsipuedes, Mendiolaza, Alta Gracia y Copina, entre otros.

Ricardo Ledezma es titular de Seguridad Urbana de Tanti y confirmó a EL DIARIO que hasta el momento no se reportaron daños materiales. «Fue algo muy sorpresivo, fue muy fuerte y corto. Estamos en un entorno natural y los pájaros son los primeros en anticipar que algo ocurrirá, pero esta vez no lo hicieron. Se sintió muy fuerte, tuvo una alta intensidad y hasta el momento no se reportaron daños materiales. Fue un sacudón, intenso, temblaron las paredes y el techo y se movió todo»; contó esta mañana.