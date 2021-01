Desesperación: le robaron la notebook en av. Cárcano con las fotos de su hijo fallecido

Un vecino de Carlos Paz emitió un alerta de ayuda por el robo de notebook que tenía los recuerdos más preciados de su hijo que falleció el año pasado y pide ayuda a quien pueda tener datos de la computadora.

"Hoy es un día muy triste" posteó Juan Rodrigo Santos en la página de Clasificados de Carlos Paz: y sigue: "a las 15:40 estacionó el auto en Maja Morena de Av. Carcano 610 y me cruzo 5 minutos a la farmacia, cuando regreso me robaron la notebook con algún inhibidor, ya me contaron que está lleno de casos similares en ese mismo lugar. Es una Acer negra y tenía el teclado dañado y no se consigue el mismo para reparar cosa que no creo que la puedan vender fácilmente.Alli tengo mucha información de mí trabajo, de estudios, de la facultad pero sobre todo y lo que me duele en el alma, son las fotos de mí hijo Fede que falleció en abril, tenía toda su corta vida allí, lleno de fotos y muchos videos, muchos jugando con su hermanito menor que tenía 3 años cuando falleció y seguramente se olvidará de los recuerdos, por eso eran un tesoro muy preciado para nosotros y una forma de recordarlo siempre. Si alguien sabe algo o vio algo o bien alguien ya la compro le agradeceré que se contacten conmigo".