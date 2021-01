Fotógrafo denuncia que le robaron los equipos que utiliza para trabajar

Un fotógrafo denunció que delincuentes le sustrajeron esta madrugada los equipos que utiliza para trabajar, los cuales se encontraban en el interior de una camioneta estacionada en el Boulevard Sarmiento de Villa Carlos Paz. Hizo la denuncia en la unidad judicial y confía en que puedan rastrearse cuando intenten venderlos en las redes sociales.

«Estaba trabajando en el Salón Matilda, frente a la Casa de la Amistad. Llegamos para hacer las fotos de la quinceañera, bajamos de nuestro vehículo un poco apurados para hacerlas fotos del ingreso al salón. Siempre sacamos todos los equipos, pero en este caso, como conocíamos a los padres, los dejamos en el interior de la camioneta. Y bueno, ingresaron personas que rompieron el vidrio y aprovecharon para llevarse lo que encontraron»; contó Walter Pérez, uno de los damnificados

«La fiesta terminaba a las tres de la mañana, como a la una llegó el COE y a la una y media nos fuimos nosotros. Me llamó la atención que hubiese tres piedras grandes detrás de la camioneta, porque si hubieran estado antes, no hubiese podido estacionar. Mi novia pasó hacia el otro lado de la camioneta y vio que el vidrio estaba roto y que faltaban nuestras cosas. Vino la Policía y hay una cámara domo en el lugar, pero no sé si está funcionando»; agregó.

«Me sacaron una mochila con todos los equipos Canon. Había una cámara Canon, lentes, flash, baterías, filtros, luces que no se consiguen acá y son objetos que podrían identificarse en las redes. Si se vende se puede rastrear, pero es complicado», finalizó.

Para aportar datos, comunicarse a los números: 03541-688099 o bien al 3541331366.