Cosquín: Denuncia que el padre de sus hijos no paga la cuota alimentaria

Ivana Patiño es una joven madre de la ciudad de Cosquín y denunció que el padre de sus dos hijos se niega a pasarle la cuota alimentaria desde hace seis años. En una entrevista con EL DIARIO, sostuvo que no tiene respuesta de la justicia, que no llegan las audiencias y que necesita ayuda.

Durante el pasado mes de mayo, la mujer solicitó en los Tribunales una mediación para alcanzar un acuerdo y según dijo, hasta el día de hoy, no tiene respuestas concretas más allá de algunas llamadas telefónicas.

Asimismo, denuncia que desde que empezó la pandemia, nadie la recibe y se le hace cada vez más difícil afrontar los gastos que tienen sus hijos. En cuatro meses, se cumplirá un año desde que solicitó la audiencia y todavía espera.

Ivana trabaja seis días a la semana y llegó a tener tres trabajos para mantener los gastos de su casa. Muchas veces, debe pedirle a sus padres o amigos que cuiden a los niños para salir a ganarse el pan, ya que sostiene: «El padre no colabora en nada».

«Dice que es albañil y que no tiene los recursos para darle a su hijos, pero tiene departamentos en alquiler y vive en muy buenas condiciones en una casa propia. Yo estoy cansada de que mi familia me llame preguntando si tengo para comer»; agregó.

«Siento que no puedo progresar porque no puedo terminar de construir mi casa y todo lo que gano, lo uso para que a mis hijos no les falta el plato de comida. La justicia no me ayuda pero si ven que los chicos están mal, te amenazan con quitártelos. Conozco mamás que llevan mas de dos años en trámites sin tener respuestas»; denunció.